Alaba trifft bei Reals 3:1-Auswärtssieg gegen Osasuna

Real Madrid ist die spanische Fußball-Meisterschaft wohl kaum mehr zu nehmen. Die Königlichen gewannen am Mittwochabend in Pamplona bei CA Osasuna mit 3:1. ÖFB-Teamspieler David Alaba hatte seine Aktien an den drei Punkten, er brachte den Rekordmeister per Abstauber mit 1:0 in Führung. Zwar glich Osasuna umgehend durch Ante Budimir (13.) aus, Marco Ansensio (45.) und Lucas Vazquez stellten aber schlussendlich den Auswärtserfolg Reals sicher.

Karim Benzema leistete sich obendrein den Luxus von zwei verschossenen Elfmetern (52./59.). In der Tabelle hat Real nun fünf Runden vor Schluss mit 78 Punkten 17 Zähler Vorsprung auf Atletico Madrid, das gegen Nachzügler Granada nur zu einem 0:0 kam, und 18 vor dem FC Barcelona. Die Katalanen haben jedoch zwei Spiele weniger ausgetragen.