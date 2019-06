Alaba verpasst EM-Quali-Spiel in Nordmazedonien verletzt

David Alaba fehlt der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel am Montag (20.45 Uhr/live ORF 1) in Skopje gegen Nordmazedonien. Der Star von Bayern München zog sich am Freitagabend beim 1:0-Sieg in Klagenfurt gegen Slowenien eine Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel zu. Das gab der ÖFB am Samstagnachmittag bekannt.

Alaba ist laut Verbandsangaben bereits aus dem Teamcamp abgereist und wird sich weiteren Untersuchungen unterziehen. Teamchef Franco Foda verzichtete auf eine Nachnominierung und tritt die Reise nach Skopje am Sonntag mit 22 Spielern an. Der wegen einer gegen Slowenien erlittenen Rippenverletzung fragliche Martin Hinteregger befindet sich weiterhin im Kader.