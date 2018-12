Alarmierender Anstieg bei Verkehrstoten in OÖ

LINZ — Alarmierende Unfallbilanz für Oberösterreich. Seit Jahresanfang sind bereits 96 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen, um 14 mehr als im gesamten Vorjahr, gab gestern der VCÖ die vorläufige Unfallbilanz für 2018 bekannt. In keinem anderen Bundesland ist demnach die Zahl der Verkehrstoten so stark gestiegen wie in Oberösterreich.

Während österreichweit die Zahl der Verkehrstoten heuer niedriger ist als im Vorjahr, verzeichnet Oberösterreich einen besorgniserregenden Anstieg tödlicher Verkehrsunfälle. Nicht nur stieg die Zahl gegenüber dem Vorjahr um 14, gegenüber dem Jahr 2014 sind es sogar um 21 Tote mehr. Im Jahr 2014 war die Zahl der Verkehrstoten mit 75 am niedrigsten seit Bestehen der Unfallstatistik.

„Die hohe Anzahl an Todesopfern sind Mahnung, rasch verstärkte Verkehrssicherheitsmaßnahmen umzusetzen. So sollte auf Bundesebene Handy am Steuer ins Vormerksystem aufgenommen werden. Wer mit dem Handy am Ohr telefoniert, reagiert so schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille“, stellt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer fest. Wichtig seien zudem verstärkte Kontrollen, um Risikolenker rechtzeitig aus dem Verkehr zu ziehen.