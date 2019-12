Unter den zeitgenössischen Komponisten ist Albin Fries eine mutige Ausnahme: Gegen jeden Mainstream komponiert er spätromantisch-tonal, „Musik, wie sie mir selbst gefällt“. Am 21. Dezember erlebt seine Kinderoper „Persinette“an der Staatsoper im großen Haus ihre Uraufführung.

VOLKSBLATT: Herr Fries, Sie sind Oberösterreicher?

FRIES: Ja, geboren 1955 in Steyr, dort die Schule absolviert, Matura, früh Klavierunterricht. Ich wollte eigentlich Bodenkultur studieren und genieße eine gewisse Anerkennung als Botaniker. Ich habe nicht nur drei Bücher darüber geschrieben, sondern auch zwei Pflanzenarten entdeckt und bestimmt. Aber ich bin dann doch in die Musik abgerutscht, habe in Wien an der Musikhochschule studiert, mit einer Pianistenkarriere geliebäugelt. Ich habe nach meinem Sieg im Österreichischen Jugend-Kompositionswettbewerb als 22-Jähriger dann 1981 den Talentförderungspreis für Musik des Landes Oberösterreich bekommen.

Warum hat es mit der Pianisten-Karriere nicht geklappt?

Ich war gut, ich war in vielem sehr gut wie zum Beispiel für die Musik von Franz Liszt, aber irgendwann einmal musste ich erkennen, dass mein Talent nicht herausragend genug für eine Weltkarriere war, obwohl ich es immerhin dazu gebracht habe, unter Franz Welser-Möst im Musikverein das Zweite Klavierkonzert von Tschaikowsky zu spielen.

Und dann gab es die große Lücke in Ihrer Karriere als Komponist?

Ja, ich hatte zwar das Glück, dass Leonard Bernstein sich Sachen von mir angesehen und auch mit mir durchgearbeitet hat, aber ich habe mit dem Komponieren bis 2005 pausiert. Und mich dann neu erfunden …

Jetzt können wir ja sagen, unter welchem Namen Sie die Menschen in Steyr wohl noch kennen …

Ja, da bin ich der Gerhard Schlüsslmayr, als der ich geboren und getauft wurde. Den Albin Fries habe ich abenteuerlich erfunden, als ich „gestrig“ — romantisch und harmonisch nämlich — komponieren wollte, aber wusste, dass das in einer Welt der Atonalität verpönt ist. Ich dachte, wenn ich einen Komponisten erfinde, der angeblich 1920 gestorben ist und dessen Werke ich am Dachboden finde … Auf die Dauer, als ich ab 2005 immer mehr komponiert habe, ließ sich das nicht durchhalten, und so bin ich auch Albin Fries. Nur meine Mutter ist beleidigt, dass ich nicht auch als Komponist als „Schlüsslmayr“ bekannt bin, das sei doch ein guter, alter oberösterreichischer Name.

Und jetzt haben Sie für die Staatsoper eine Kinderoper geschrieben?

Ja, die schöne Grimm-Geschichte von Rapunzel, nur dieser Name singt sich nicht gut, da sind wir auf die alte französische Vorlage zurück gegangen, wo die Prinzessin „Persinette“ heißt. Es gibt große Orchester- und Sängerpartien, die absolut anspruchsvoll sind.

Herr Fries-Schlüsslmayr, haben Sie noch Beziehungen zu Ihrer oberösterreichischen Heimat?

Meine Mutter lebt noch, das bindet mich natürlich an zuhause, außerdem habe ich ein Sommerhaus im Ennstal.

Interview: Renate Wagner