Alexander ist das TopTalent 2018

Das Wasser ist sein Element, er liebt es, über dieses zu flitzen. Egal ob in flüssigem oder gefrorenem Zustand. Die Rede ist von Alexander Gschiel, der sowohl als Wasserski-Fahrer, als auch als Eihockey-Spieler beste Figur macht und in beiden Sportarten höchst erfolgreich und ehrgeizig ist. „Im Wasserski will ich Weltmeister werden, im Eishockey NHL-Profi“, verriet er dem VOLKSBLATT beim Interview. Bisher stehen unter anderem der Vize-Europameistertitel im Springen sowie unzählige österreichische Meistertitel in Slalom, Springen und Kombination auf der Habenseite. Zudem übersiedelte er vor kurzem sogar nach Norwegen, um dort eine internationale Schule samt Eishockey-Akademie zu besuchen!

Nun heimste der Athlet des MYC Nibelungen Linz auch den Titel VOLKSBLATT-TopTalent 2018 ein: Gschiel setzte sich bei der 24. Auflage dieser Wahl mit 64.785 Stimmen überlegen vor Judoka Daniel Leutgeb (21.038) und Eiskunstläuferin Stefanie Pesendorfer (19.574) durch. Insgesamt wurden heuer 195.436 Stimmen abgegeben und das Vorjahrsergebnis deutlich übertroffen.

Gschiel, der extra aus Norwegen angereist war, trat damit gestern im Rahmen einer großen Gala im VKB-Kundenforum in Linz die Nachfolge von Schwimmerin Cornelia Pammer an. Die Laudatio hielt LH-Stv. Sportreferent Michael Strugl, auch die frisch gebackene Wasserski-Weltmeisterin Bianca Schall, SV-Ried-Manager Fränky Schiemer, Tennis-Spielerin Barbara Haas und weitere Prominente gratulierten.

