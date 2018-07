Alexander Peya mit Nicole Melichar im Wimbledon-Mixed-Finale

Österreichs Doppelspezialist Alexander Peya hat mit seiner US-amerikanischen Partnerin Nicole Melichar das Mixed-Finale beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon erreicht. Das Duo setzte sich am Freitag gegen Michael Venus/Katarina Srebotnik (AUS/SRB) glatt in zwei Sätzen 6:4,6:4 durch. Für Peya ist es nach 2015 – damals mit der Ungarin Timea Babos – das zweite Wimbledon-Finale im Mixed.

Dort wartet am Sonntag die weißrussisch-britische Paarung Viktoria Asarenka/Jamie Murray auf den 38-jährigen Wiener und seine 14 Jahre jüngere Partnerin.