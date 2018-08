„Alf“ kehrt ins Fernsehen zurück

Der vorlaute Außerirdische „Alf“ kehrt zur Erde zurück: Die in den 1980er-Jahren beliebte TV-Serie werde beim Studio Warner Bros. neu aufgelegt, berichtete der „Hollywood Reporter“. Der zottelige Alien – „Alf“ ist eine Kurzform für „außerirdische Lebensform“ – werde dabei auf der Erde eine neue Familie mit neuen Charakteren besuchen.

„Alf“-Autor Tom Patchett und Paul Fusco, der die Alf-Puppe bewegte und spielte, seien an dem Projekt beteiligt. Welcher Sender die Serie zeigen wird, ist noch unklar. In der Originalserie landet Alf vom Planeten Melmac kommend mit einem kleinen Raumschiff in der Garage der Familie Tanner und kommt bei ihnen unter. Die wollen ihn schützen und vor den neugierigen Nachbarn verstecken, ringen dabei aber mit seinen vorlauten Sprüchen, seinen schlechten Manieren und seinem Appetit auf die Katze des Hauses. Die in den USA von 1986 bis 1990 ausgestrahlte Serie des TV-Senders NBC hatte auch in Österreich viele Fans.