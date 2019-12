Alkmaar: Angriffslustig und ähnlich wie LASK

„Ich sehe eine 50:50-Situation, ein Duell auf Augenhöhe. Aber wir haben gute Erfahrungen mit einer holländischen Mannschaft gemacht“, meinte LASK-Trainer Valerien Ismael in einer ersten Reaktion auf das Europacup-Los. Das ihn in der Klub-Klausur in Leogang erreichte. Den Gegner hat er in der Vorbereitung auf die Spiele gegen PSV Eindhoven schon einmal auf Video gesehen. „Da war Alkmaar extrem offensiv und angriffslustig und ich habe erkannt, dass diese Mannschaft eine sehr gute Qualität hat“, betonte der 44-Jährige. „Ich sehe zwei Mannschaften, die trotz abweichender Systeme (3-4-3 gegen 4-3-3) einen ähnlichen Spielstil praktizieren und die sich verdient für die nächste Runde qualifiziert haben“, betonte Ismael.

Der Weg in die Runde der letzten 32

Während sein Team auf dem Weg unter die letzten 32 Basel eliminierte und in Gruppe D Sporting, PSV Eindhoven und Rosenborg hinter sich lassen konnte, schaffte Alkmaar als Zweiter der Gruppe L den Aufstieg. Hinter Manchester United (0:0, 0:4), aber vor Partizan Belgrad (2:2, 2:2) und Astana (6:0, 5:0). In der Qualifikation hatten sich die Niederländer, die letzte Saison Vierter geworden waren, gegen Häcken (0:0 und 3:0), Mariupol (0:0 und 4:0) sowie Royal Antwerpen (1:1 und 4:1 n.V.) durchgesetzt.

„Eine Kategorie wie Ajax Amsterdam“

„Wenn man sich die Tabellensituation ansieht, ist das die selbe Kategorie wie Ajax Amsterdam, die im Vorjahr bis ins Semifinale der Champions League vorgestoßen sind. Wir machen es aber auch ganz gut im Moment, daher glaube ich, dass es eine spannende Begegnung auf Augenhöhe sein wird“, so Vizepräsident Jürgen Werner. Er ist übrigens längst auf der Suche nach möglichen Verstärkungen. Zwar wird der durch den Rücktritt von Emanuel Pogatetz frei werdende Platz im Kader nicht nachbesetzt, da ja Christian Ramsebner nach seiner Verletzung zurückkehrt, aber zumindest im Angriff wird sich etwas tun. „Für Otubanjo gibt es drei Anfragen“, rechnet Werner mit dessen Abgang.

Für LASK-Mittelfeldmotor James Holland wird das Hinspiel am 20. Februar übrigens eine Reise in die Vergangenheit, der Australier wechselte 2009 von den Newcastle Jets nach Alkmaar, kam dort aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

Stadiondach eingestürzt

Anfang August entging Alkmaar einer Katastrophe, stürzte doch ein Teil des Dachs im glücklicherweise leeren Stadion ein. Der Klub musste für einige Spiele ausweichen, kann mittlerweile aber nach der Demontage von Teilen des Dachs wieder im AFAS-Stadion spielen.