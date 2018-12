Alko-Lenker (22) verursachte auf der B137 tödlichen Unfall

51-jähriger Insasse des entgegenkommenden Fahrzeugs starb – Fußgänger in Schörfling in der Dunkelheit gerammt: Tot

ANDORF/SCHÖRFLING – Zwei Verkehrstote waren am Wochenende in Oberösterreich zu beklagen. Samstagfrüh gegen 5 Uhr geriet ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf der B137 in Andorf in seinem Heimatbezirk Schärding an den linken Fahrbahnrand. Als er versuchte wieder nach rechts zu gelangen, prallte der alkoholisierte junge Mann mit seinem Pkw frontal gegen den entgegenkommenden Wagen einer ebenfalls im Bezirk Schärding wohnenden 18-Jährigen.

Bei dem Zusammenstoß wurde ein 51-jähriger aus dem Bezirk Ried im Innkreis, der im Wagen der jungen Frau saß, so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die beiden Fahrzeuglenker und ein weiterer 48-jähriger Beifahrer der 18-Jährigen wurden verletzt in das Spital Ried im Innkreis eingeliefert. Ein Alkotest beim 22-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Tödlich verletzt wurde am Freitag in Schörfling (Bez. Vöcklabruck) ein 60-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall. Eine 49-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck lenkte gegen 17 Uhr ihren Pkw auf der L1265 in Richtung Aurach am Hongar. Dabei kam es zu einer Kollision mit dem auf der Fahrbahn gehenden, dunkel bekleideten Mann. Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen und der Versorgung durch Rettung und Notarzt erlag der Fußgänger noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Pkw-Lenkerin erlitt einen schweren Schock.

Zwei Perchten von Lenkerin angefahren

In Kirchheim im Innkreis (Bez. Ried) wurden zwei Mitglieder einer sechsköpfigen Perchtengruppe in der Nacht auf Samstag von einem Auto verletzt. Der Zusammenstoß mit dem Pkw einer 65-Jährigen passierte als die Gruppe die Rieder Straße (B141) überquerte. Die beiden kamen ins KH Ried.

Beim Verlassen des Kreisverkehrs in Mattighofen (Bez. Braunau) übersah ein Pkw-Lenker (36) aus dem Bezirk Braunau am Samstagvormittag einen 88-Jährigen, der gerade die B147 im Stadtgebiet querte. Der Pensionist wurde vom Außenspiegel erfasst und zu Boden gestoßen. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Er kam ins KH Braunau.

Drei Verletzte forderte am Samstagnachmittag ein Zusammenstoß auf der B120. Eine 89-Jährige aus dem Bezirk Gmunden missachtete in ihrem Heimatort bei der Kreuzung B120/Aubauerstraße das Rotlicht der Ampel und fuhr frontal in das querende Auto einer 42-Jährigen aus dem Bezirk Gmunden, die sich auf der Fischillstraße befand. Auf dem Rücksitz hatte die Frau ihre Tochter (4). Alle drei wurden verletzt ins SK Gmunden eingeliefert.