Alko-Lenker krachte in Disco: Verurteilt

WELS — Ein inzwischen 24-Jähriger, der am heurigen Neujahrstag mit seinem Pkw in eine Disco in Regau (Bez. Vöcklabruck) gekracht ist, hat am Montag am Landesgericht Wels rechtskräftig 1440 Euro und 18 Monate bedingt ausgefasst. Der Schöffensenat sprach ihn der vorsätzlichen Gemeingefährdung und der schweren Sachbeschädigung schuldig.

Der damals noch 23-Jährige war am 1. Jänner um 7 Uhr alkoholisiert und in eine Auseinandersetzung verwickelt. Deswegen wurde er des Lokals verwiesen. Draußen setzte er sich in seinen Pkw und fuhr kurz weg. Dann kehrte er aber zurück und lenkte den Wagen mit Vollgas gegen den Notausgang der Disco. Der Pkw stand bis zur Hinterachse im Lokal.

1,2 Promille intus

Der Sachschaden betrug 19.500 Euro. Zum Zeitpunkt des Vorfalles befanden sich zwar keine Gäste mehr im Lokal, aber es waren noch etwa 25 Mitarbeiter anwesend, zehn von ihnen nahe dem Notausgang. Der Fahrer flüchtete, stellte sich jedoch wenig später der Polizei. Der Alkotest ergab 1,2 Promille.

Der Angeklagte meinte vor Gericht, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation gewesen sei. Seiner Darstellung einer spontanen Tat folgte das Gericht aber nicht.