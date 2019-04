Alko-Rambo ließ Fäuste sprechen

MICHELDORF — 1,56 Promille Alkohol im Blut ließen am Dienstag — wie erst jetzt bekannt wurde — einen 24-jährigen Kremstaler komplett ausrasten. Der Betrunkene schlug in Rambo-Manier in Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) Passanten nieder und stahl dann noch zwei Flaschen Alkohol.

Vor einem Einkaufsmarkt war der junge Mann zunächst aufgefallen. Er drohte einem ihm Unbekannten grundlos Faustschläge an. In der Folge ging er zur Kassa, schlug dort einem ihm ebenfalls Unbekannten die Faust mehrfach auf den Kopf, stahl eine Flasche Bier und rannte ins Freie.

Doch damit nicht genug. Im Anschluss fuhr er zu einem weiteren Markt, riss dort bei einem ausparkenden Auto die Fahrertür auf, versetzte dem 24-jährigen Lenker mehrere Faustschläge gegen den Kopf und nahm dessen Geldbörse an sich. Im Supermarkt stahl er eine Flasche Edelbrand und setzte sich dann auf ein Fahrrad, um wegzuradeln. Doch die in der Zwischenzeit alarmierten Polizeistreifen aus Kirchdorf und Kremsmünster sahen ihn noch und nahmen die Verfolgung auf. Der Betrunkene wollte sich wehren, nahm plötzlich einen faustgroßen Stein zur Hand und versuchte, die Beamten damit zu treffen. Das gelang ihm zum Glück nicht, er wurde geschnappt. Der Alkotest brachte dann die starke Alkoholisierung ans Tageslicht. Seinen Rausch durfte sich der 24-Jährige in der Justizanstalt Garsten ausschlafen.