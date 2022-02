Alko- und Drogenlenker erwischt

41 Verkehrsanzeigen, zwei Anstandsverletzungen und eine Abfallwirtschaftsgesetzanzeige waren das Ergebnis einer Schwerpunktaktion der Polizei in der Nacht auf Sonntag im Süden von Linz. Zudem mussten nach 23 Alkovortests je zwei Personen wegen Suchtmittel und Alkohol am Steuer ihre Führerscheine abgeben, sechs Lenker müssen ihre Fahrzeuge bei der Landesregierung überprüfen lassen.

Zwei Drogenlenker gingen den Beamten Samstagnachmittag in St. Florian (Bez. Linz-Land) ins Netz. Der freiwillige Drogenschnelltest verlief beim 23-jährigen Lenker aus dem Bezirk positiv. Und auch der Drogenschnelltest seines 25-jährigen Freundes, der den Pkw nach Hause brachte, war positiv. Die Amtsärztin befand beide Männer für fahruntauglich. Sie mussten ihre Führerscheine vorläufig abgeben und werden angezeigt.

Ohne Führerschein unterwegs

Unter anderem ohne gültige Lenkerberechtigung war Freitagabend ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land in der Salzburgerstraße in Wels unterwegs. Offensichtlich hatte er wenig Freude mit einer Polizeikontrolle und wollte sich dieser aus gutem Grund entziehen, wobei für ihn eine Sperrlinie nicht wirklich ein Hindernis darstellt. Die Polizisten konnten den jungen Mann jedoch wenig später anhalten und die Lenker- und Fahrzeugkontrolle vornehmen. Einer Ausrede nicht verlegen, meinte dieser, dass er gerade die Fahrschule besuche, um eine solche zu erwerben. Weil er zudem keinen Zulassungsschein herzeigen konnte, überprüften die Polizisten auch das Kennzeichen. Dabei stellte sich heraus, dass dieses auf einen anderen Pkw zugelassen ist. Dessen Besitzer wusste nichts davon. Die Kennzeichentafeln wurden sichergestellt. der junge Mann wird angezeigt.

Ebenfalls am Freitag gingen der Polizei zwei Raser ins Netz. Auf der B1 im Stadtgebiet von Traun zeigte in einer 70er-Zone die Anzeige der Laserpistole bei einem 56-Jährigen aus Wels 140 km/h an. Nur vier Minuten später beschleunigte eine 36-jährige Linzerin ihren Pkw an derselben Stelle so stark, dass das Messgerät sogar 150 km/h anzeigte. Auch hier erfolgte eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft Linz-Land.