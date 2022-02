In Linz-Urfahr ist am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ein Pkw in einen Zug gekracht.

Der 36-jährige Autofahrer dürfte das Rotlicht am Bahnübergang missachtet haben und kollidierte mit dem Personenzug.

Der alkoholisierte Lenker – er hatte laut Schnelltest 0,66 Promille – wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sonst kam niemand zu Schaden, informierte die Polizei.