Alkolenker zerstört Pkw auf Flucht vor Polizei

Ein Alkolenker hat Mittwochabend auf der Flucht vor der Polizei in Weng (Bez. Braunau) einen Unfall gebaut. Die Exekutive wollte den in Schlangenlinien fahrenden Wagen gegen 20 Uhr bei einem Kreisverkehr auf der B148/B142 aufhalten.

Der 35-Jährige flüchtete jedoch im Wagen seiner Lebensgefährtin und setzte dabei mehrere riskante Überholmanöver. Vor der Kreuzung „Altheim West“ überholte er in einer unübersichtlichen Doppelkurve ein Sattelfahrzeug. Als er dann nach rechts in die Treubacher Landesstraße fahren wollte, streifte er das Schwerfahrzeug, überfuhr den Fahrbahnteiler und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. In der Folge prallte der Wagen noch gegen die Leitschiene sowie eine Lärmschutzwand und beschädigte einen Laternenmasten und ein Verkehrszeichen.

Die zuvor vom 35-Jährigen riskant überholten Lenker hielten an und konnten den Beschäftigungslosen aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht, wo er ambulant behandelt wurde.

Ein bei ihm im Spital durchgeführter Alkotest verlief mit 1,48 Promille positiv. Am Pkw entstand Totalschaden. Das Sattelzugfahrzeug wurde leicht beschädigt.