Alkolenkerin raste mit 136 km/h durch 70er-Zone

FRANKENMARKT/TRAUN — Mit einer bemerkenswerten Aussage, die selbst die Polizisten verblüffte, begründete eine 49-jährige Alkolenkerin aus Frankenmarkt (Bezirk Vöcklabruck) das hohe Tempo, mit dem sie Sonntagabend in eine Radarkontrolle der gefahren war: Statt der erlaubten 70 km/h war sie mit 136 Stundenkilometer unterwegs. Sie hab es eilig, weil sie zu einem Vorstellungsgespräch müsse, so die Frau. Nicht nur diess Argument machte die Beamten stutzig. Auch der Atem der Frau kam ihnen verdächtig vor. Ein Alkotest lieferte die Erklärung: Die Messung ergab 1,3 Promille. Die Frau zeigte sich verwundert. Sie hätte zuletzt am Vortag getrunken, erklärte sie. Ihren Führerschein ist sie los.

Das gleiche Schicksal erwartete eine 68-Jährige aus Traun. Sie war einem 21-jährigen Autofahrer auf dessen Fahrbahnseite entgegengekommen. Obwohl der junge Mann auf das Bankett auswich, konnte er nicht verhindern, dass die Seitenspiegel der beiden Wagen einander streifte. Weil die Frau einfach weiterfuhr, verfolgte sie der 21-Jährige bis ihrer Haustür. Dort rief er die Exekutive. Ein Alkotest bei der 68-Jährigen ergab 1,4 Promille.

Deutlich zu schnell war ein Probeführerscheinbesitzer in Vorchdorf (Bezirk Gmunden) am Freitagabend unterwegs. Eine Zivilstreife hielt auf Video fest, wie der 20-Jährige mit seinem Pkw um 21.03 Uhr mit 132 km/h in einer 70er-Zone und anschließend mit 128 km/h durch das Ortsgebiet von Vorchdorf raste. Den Geschwindigkeitsrausch büßt er mit mehrwöchigem Führerscheinentzug, Nachschulung und einer Geldstrafe.