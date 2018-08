Alle deklassiert: Oö. Feuerwehrjugend spitze!

Wahnsinn! Oberösterreichs Jungfeuerwehrleute dominierten am Wochenende den Bundesfeuerwehrjugendleistungsbewerb, der erstmals in Wien stattfand. Bei der 22. Auflage erreichten sie acht Top-Ten-Plätze, darunter zwei erste! Angetreten waren 52 Gruppen aus allen neun Bundesländern und aus Südtirol. Dabei ging es um die Disziplinen 400 Meter Staffellauf und Hindernislauf.

Zum Bundeschampion kürte sich wie schon im Jahr 2016 der amtierende Weltmeister, die Jugendgruppe Bad Mühllacken. Platz zwei ging an Vizewaltmeister St. Martin/Mühlkreis. Den dritten Platz eroberte die Gruppe Waldneukirchen. Dahinter reihten sich noch Guggenberg, Leonstein, Hinterberg und Allerheiligen/Lebing. Bei den Mädchengruppen ging der Sieg mit der Grupee aus Mitteregg/Haagen/Sand ebenfalls in Land ob der Enns. Für die internationale Begegnung in der Schweiz 2019 sind somit drei Burschen- und eine Mädchengruppe aus OÖ qualifiziert. Stolz über die Leistungen zeigte sich gestern LH Thomas Stelzer: „Unsere Feuerwehrjugend hat unser Bundesland wieder einmal exzellent vertreten“. Diese Dominanz sei kein Zufall, sondern Ergebnis ausgezeichneter ehrenamtlicher Nachwuchsarbeit.