Alle, die sie wollen, bekommen sie auch

Kommentar zum oö. Impfangebot.

Das Angebot, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, ist in Oberösterreich sowohl flächendeckend gegeben als auch sehr niederschwellig nutzbar. Auch an Impfstoffen herrscht absolut kein Mangel.

Alle, die eine Impfung wollen, können also bequem zu einer solchen kommen. Dieses Angebot, das noch dazu gratis ist, bietet zahlreiche Vorteile: Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst und sein Umfeld vor schweren Covid-Krankheitsverläufen und schützt in weiterer Folge auch Gesellschaft, Wirtschaft und Sozialsystem vor den negativen Folgen von Ausgangsbeschränkungen & Co.

Die politisch Verantwortlichen haben für ein ausreichendes Angebot gesorgt. Es liegt an uns allen, auch die Nachfrage entsprechend zu forcieren.