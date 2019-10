Nie war der Herbst farbtechnisch herbstlicher. Die Farben der Natur spiegeln sich in der Garderobe wider. Ruhe kehrt jetzt in der Garderobe ein. Sanfte Beige-Nuancen bestimmen das Bild. Aber die Herbst-Winter-Farben können auch anders. Der Gegenpol zu diesen milden Tönen knallt ganz schön und begleitet uns — ganz unüblich — mit kräftigen Tönen durch die kalte Jahreszeit.

Naturfarben, wohin das Auge blickt. Diese sanften Töne schaffen eine neue (Farb)stimmung. Edles Winterweiß, klassisches Camel oder erdiges Braun wird jetzt am liebsten in klaren Schnitten und von Kopf bis Fuß – also in monochromen Looks – getragen. Damit die Kombination aus einem Guss nicht zu langweilig wirkt, ist das Spiel mit unterschiedlichen Materialien ein absolutes Muss.

Glatte Oberflächen wechseln einander ab mit glänzenden Ebenen und bringen damit Spannung in den eigenen Look. Auch verschiedene Töne aus einer Farbfamilie sehen miteinander kombiniert wunderschön aus. Wem Beige und Braun dann doch zu wenig farbig erscheint, der setzt auf herbstliches Dunkelrot und Olivgrün oder auf Denim als Kombipartner. Wichtig ist, jeweils die zum Hautton passende Farbe auszusuchen. Der falsche Ton kann schnell blass erscheinen lassen. Kombinationen aus einer Farbfamilie sind nicht nur besonders trendig, sie wirken auch sehr edel. Damit zieht ein neuer Chic in die Mode ein. Alles wirkt wieder etwas edler und „angezogener“, aber durchaus nicht langweiliger. Kleine Stilbrüche hin zum Sportlich-Lässigen dürfen nach wie vor sein.

Ein knalliger Winter steht uns als Pendant für die dezente, zurückhaltenden Beige-Töne bevor. Perfekt für starke Frauen! Farbenfroh und kraftvoll stehen dabei alle Farben des Regenbogens zur Verfügung und werden am liebsten von Kopf bis Fuß getragen. Das heißt, Sie sollten sich jetzt ganz in Tannen- oder Smaragdgrün, Mitternachts- oder Royalblau, Kirsch-, Erdbeer- oder Orangerot oder sogar in Sonnenblumen- oder Limonengelb hüllen. Inklusive Accessoires sehen uns die Designer in einer Farbfamilie leuchten wie Edelsteine.

Wem das zu viel ist, der holt sich von den sanften Naturtönen Beistand und führt so besonders modisch zwei Trends zusammen. Kombiniert mit dezentem Beige, Camel oder Wollweiß wirkt manche Knallfarbe gleich viel eleganter — und besonders trendig.

Ein Farbton sei speziell hervorgehoben, denn er wurde auf den Laufstegen besonders oft gezeigt: Kleider, Röcke, Hosenanzüge, Blusen und Mäntel tauchten Catwalks immer wieder in wunderschöne Blautöne und zeigten die Vielfalt dieser Farbnuance und vor allem auch, wie sehr Blau in allen Schattierungen jeder Frau steht.

Harmonisch und sympathisch wirkt Blaues für den Betrachter und Dunkelblau obendrein besonders edel. Aber Achtung: Bei Blau in verschiedenen Farbtönen ist Vorsicht geboten! Denn grün- und rotstichige Blautöne lassen sich schwer miteinander kombinieren. Und auch beim Make-up ist Zurückhaltung angesagt. Zum „Look in Blau“ sollte das Make-up nicht in Konkurrenz zur Farbe treten. Dabei gilt: Dunkel geschminkte Augen passen gut, knallrote Lippen sind oft zu viel zu kräftigen Blau-Tönen.

Auch hier gilt: Starke Frauen brauchen starke Farben und setzten auf intensive Farbstatements. Welche Farbe wäre dazu besser geeignet als Rot! Rot wirkt kraftvoll und dynamisch, es signalisiert Lebensfreude, Energie und Leidenschaft. Auch im Winter! Ob Monochrom oder in verschiedenen Nuancen kombiniert: Rot liegt diese Saison in jeder Variante im Trend. Zugegeben, es ist eine Farbe für Mutige. Vor allem von Kopf bis Fuß im Komplett-Look getragen. Natürlich ist es auch erlaubt, mit gedeckten Tönen zu kombinieren. Diese Saison wird gerne mit sanften Beigetönen ergänzt, was besonders blonden und brünetten Typen steht.

Beachten Sie auch bei Rot Ihren Farbtyp: Rosiger Hautton verträgt am besten blaustichiges Rot, goldiger Teint goldig-orangige Töne. Das gilt übrigens auch bei der Wahl des Lippenstiftes! Und eines fällt diesen Herbst/Winter besonders auf: Noch nie waren die roten Entwürfe so unterschiedlich wie in dieser Saison: Reduzierte Schnitte in kuscheligen Materialien zeigen die Modekreativen ebenso wie verspielte Kleidchen oder dramatische Capes.

Martina Rieder-Thurn