Alle gegen den Berg aus Eisen

Der Erzberg ruft wieder. In knapp zwei Wochen werden die besten Zweirad-Geländefahrer der Welt bei der 24. Auflage des Erzbergrodeos sich erneut an den Flanken des Berges aus Eisen versuchen und scheitern. Prellungen, Brüche, Muskelkater, Zerrungen, Hautabschürfungen, Totalschäden an den Mopeds, alles egal. Binnen weniger Stunden ist das Teilnehmerkontingent voll, von 1500 Startern sehen nur wenige das Ziel. Kurz: Am Erzberg werden Dramen verfasst und Legenden geboren.

Mit Hiase und Hansel

Heuer werden die verwegenen „Bergsteiger“ von zwei Helden ihrer Zunft begleitet. Die Dakar-Gewinner Matthias „Hiase“ Walkner und Stephane Peterhansel werden in Eisenerz an den Start gehen.

Walkner will beim Blakläder Eisenstraßen-Prolog auf seiner Dakar-Siegermaschine KTM 450 Rally, wie schon im Vorjahr, aufs Podium brettern. „Ich freue mich schon riesig auf den Prolog“, kann der Salzburger seinen Aufritt kaum erwarten.

Der 13-fache Dakar-Sieger Peterhansel „wird am Rocket Ride Steilhang zeigen, was mit einem Dakar-Auto alles möglich ist“, verspricht Erzbergrodeo-Erfinder Karl Katoch den Fans.

ServusTV bringt das Red Bull Hare Scramble am 3. Juni live.