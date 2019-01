Alle jagen die Franzosen

Mit dem Spiel Deutschland gegen das vereinigte Team von Nord- und Südkorea wird am Donnerstag (18.15/live ZDF) in Berlin die 26. Handball-WM der Männer eröffnet.

Die Endrunde im Überblick:

Die motivierten Gastgeber

Mit Dänemark und Deutschland wird die WM erstmals in der Geschichte in zwei Ländern ausgetragen. Die Dänen, bisher drei Mal Vizeweltmeister, gehören zum Favoritenkreis. Die Deutschen wollen den Geist von 2007, als zuhause der Titel geholt wurde, wiederbeleben. Auch das Ziel der Veranstalter ist hoch. „Der Zuschauerrekord ist in Arbeit“, betonte DHB-Präsident Andreas Michelmann. Die Bestmarke von 750.000 Fans stammt aus 2007.

Der übliche Topfavorit

Selbst ohne seinen verletzten Star Nikola Karabatic führt der Weg zum Triumph über Titelverteidiger Frankreich. Auch nach den Rücktritten von Torwart-Legende Thierry Omeyer und Rückraum-Ass Daniel Narcisse konnte der Trainer des sechsfachen Weltmeisters, Didier Dinart, bei der Zusammenstellung des Kaders aus einem großen Reservoir an Topspielern schöpfen. Als größte Konkurrenten werden neben Dänemark Europameister Spanien, Schweden und Kroatien gehandelt.

Der neue Modus

In vier Vorrundengruppen mit je sechs Teams geht es zunächst um den Einzug in die Hauptrunde. Die drei besten Nationen kommen jeweils weiter und nehmen ihre Punkte und das Torverhältnis aus den Spielen gegen die zwei ebenfalls für die Hauptrunde qualifizierten Teams mit. Statt mit K.o.-Spielen wie noch vor zwei Jahren geht es in zwei Gruppen zu sechs Mannschaften weiter. Die Top 2 erreichen jeweils das Halbfinale.

Der historische Auftritt

Schon das Eröffnungsspiel wird zum nächsten Schauplatz innerkoreanischer Annäherung. Erstmals tritt ein vereinigtes Team aus Athleten des Südens und des Nordens Koreas an. Coach Cho Young-shin darf aufgrund der besonderen Umstände 20 statt 16 Spieler nominieren — vier kommen aus Nordkorea, allesamt im Dienste des Militärs. „Als wir die Nordkoreaner kennengelernt haben, war es etwas befremdlich“, gab Cho zu. Auch über deren Qualität lässt sich vermutlich streiten, meinte der Teamchef doch: „Ich kann versprechen, dass in jeder Partie mindestens ein Nordkoreaner zum Einsatz kommt.“

Österreich startet, wie berichtet, am Freitag (18/live ORF Sport +) mit dem Match gegen Saudi-Arabien und stellt mit Goalie Nikola Marinovic (42) den ältesten Spieler der WM.

t.h.