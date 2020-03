Alle Kraft auf das Gute richten

Jehuda Bacon, geboren 1929 in Ostrava, Tschechoslowakei, sah seine Familie im Konzentrationslager sterben. 13-jährig wurde er nach Theresienstadt deportiert. In Auschwitz und Mauthausen überlebte er das ultimative Grauen. Seine ersten Zeichnungen nach der Befreiung wurden in den Prozessen gegen NS-Verbrecher als Beweismittel verwendet.

In der Linzer Galerie Paradigma zeigt Galeristin Gerlinde Hofer einen repräsentativen Querschnitt des Lebenswerks von Jehuda Bacon, kuratiert in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein Etty, dessen szenische Lesung „Würde ich hassen, hätte Hitler gesiegt“ noch bis 26. April in der Tribüne Linz zu sehen ist. Die 47 Arbeiten — Malerei, Grafik, Lithografien und Radierungen — sind noch bis morgen ausgestellt und stehen auch zum Verkauf.

Bacon studierte in Jerusalem an der Bezalel Kunsthochschule bei einem Schüler von Paul Klee, lehrte später selbst an dieser Universität und lebt heute als international renommierter Künstler in Jerusalem.

In der Paradigma hängen bedrohlich, grau wie Asche, gleich beim Eingang Bilder aus 1945, darunter ein Selbstporträt und Bildnisse zweier Kinder. An der nächsten Wand schon werden die Bilder hell, farbig und heiter, inspiriert von den größten Künstlern des vergangenen Jahrhunderts. Man entdeckt Chagalls Blau, duftige Vögel und Monde. Es schwirren neben Miro, Picasso, alle Zeitgeister über der spezifischen Leichtigkeit des Künstlers und seinem abgründigen Witz, zugleich bleibt unendlich viel Raum für Assoziationen und Interpretationen. Mit einem lockeren Strich aus dem Handgelenk entstehen feine Tuschegrafiken. Vielgesichtige Köpfe geraten ineinander und übereinander als Drucke, Zeichnungen oder Malereien.