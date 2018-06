Alle zwei Sekunden ein Vertriebener

Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat hat im Vorjahr weltweit einen Rekordanstieg bei den Flüchtlingszahlen verbucht. Innerhalb eines Jahres sei die Zahl der Flüchtlinge um 2,9 Millionen auf 19,9 Millionen gestiegen, heißt es im aktuellen Weltflüchtlingsbericht. Dies sei der bisher größte Anstieg innerhalb eines Jahres. Zusammen mit den Binnevertriebenen — also Flüchtlingen innerhalb ihres eigenen Landes — ergibt dies 68,5 Millionen Menschen auf der Flucht.

Alle zwei Sekunden wird auf der Welt ein Mensch vertrieben, rechnet das UNHCR vor. Im Vorjahr seien das 16,2 Millionen Menschen gewesen. Zurückkehren konnten 2017 nur fünf Millionen Menschen, wobei es sich in erster Linie um Binnenvertriebene gehandelt habe.

Die Zahl der Flüchtlinge in Europa ist im Vorjahr um 18 Prozent auf 6,1 Millionen gestiegen, wovon aber mehr als die Hälfte (3,5 Millionen) auf die Türkei entfielen.

Den prozentuell größten Anstieg verbuchte Ostafrika (um 31 Prozent auf 4,3 Millionen), während die Zahlen in Westafrika und Amerika sogar – von niedrigem Niveau – leicht zurückgingen.

Zwei Drittel der Flüchtlinge kamen aus nur fünf Ländern:

Syrien: 6,3 Mio.

Afghanistan: 2,6 Mio.

Südsudan: 2,4 Mio.

Myanmar: 1,2 Mio.

Somalia: 986.400

Größtes Aufnahmeland blieb die Türkei, die relativ größte Flüchtlingspopulation hat der Libanon mit einem Sechstel der Bevölkerung (knapp eine Million Menschen).

Österreich 2018 mit stärkstem Rückgang

In Österreich sank die Zahl der Asylsuchenden im vergangenen Jahr von 39.905 Erstanträgen auf 22.177. Diese Entspannung setzt sich fort: Die Zahl der Asylanträge ist im ersten Quartal gegenüber dem letzten Quartal 2017 im EU-Vergleich am stärksten zurückgegangen. Nach Daten von Eurostat sank sie um 30 Prozent auf 3415. In der EU insgesamt gab es eine Reduktion um 15 Prozent — von 154.000 Asylanträgen auf 131.365.