Alles dreht sich ums Schützen

Von Manfred Maurer

Zum dritten Mal — nach 1998 und 2006 — übernimmt Österreich am 1. Juli den EU-Vorsitz. Während vor 20 Jahren die Welt noch vergleichsweise in Ordnung war und die EU überwiegend positiv wahrgenommen wurde, fällt der dritte österreichische Vorsitz in eine der kritischesten Phasen der EU-Geschichte.

Eine Welt aus den Fugen

Die Briten wollen raus, Hunderttausende Migranten wollen rein. Geopolitisch steht Europa zwischen den Fronten. Der natürliche Wertepartner USA hat einen Präsidenten, der sich in der Gesellschaft von Autokraten wohler zu fühlen scheint als in der seiner Verbündeten. Russland würde gern mit Europa auf Tuchfühlung gehen, aber kann es Wladimir Putin trauen? Und was ist China für Europa: Partner oder ökonomischer Eroberer? Zudem droht die nach dem Zweiten Weltkrieg geschmiedete Klammer der Friedensunion ihr integratives Potenzial an zentrifugale Kräfte zu verlieren. In einer aus den Fugen geratenen Welt, welche noch dazu mitten in einer digitalen Revolution steckt, steigt das Bedürfnis der Menschen nach einem heimeligen Rückzugsort, wo sie sich äußeren Wirrnissen entziehen können.

Umfassender Schutz

Leider gibt es diesen Sehnsuchtsort nicht wirklich. Aber es gibt Europa, auch wenn es gerade nicht den Eindruck einer Schutzzone vermittelt. Umso mehr hat das EU-Vorsitzmotto seine Berechtigung: „Ein Europa, das schützt“.

Damit meint die Bundesregierung einem Schwerpunkt des Vorsitzes entsprechend natürlich das Thema Migration und Außengrenzschutz. Unter Schutz darf freilich nicht allein Abschotten gegen unerwünschte Einflüsse von außen verstanden werden. Das wäre eine unrealistischer Ansatz. Vielmehr geht es um eine Schutzfunktion, die Europa in die Lage versetzt, globale Herausforderungen annehmen und bewältigen zu können. So will Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) „als Brückenbauer ind er EU“ einen Beitrag leisten, die Spannungen zu reduzieren, damit es wieder ein stärkeres Miteinander in der EU geben könne.

„Ein Europa, das schützt“ beziehe sich nicht nur auf den Schutz der EU-Außengrenzen, sondern unterstreiche auch die Bedeutung einer aktiven Nachbarschaftspolitik, meinte etwa Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und meinte damit einen weiteren Schwerpunkt des Vorsitzes, nämlich die Heranführung der Westbalkan-Staaten an die EU. Diese soll Stabilität in der Nachbarschaft sichern, also Europa vor einer Wiederholung der blutigen Geschichte am Balkan schützen.

Auch im Bereich der Digitalisierung, dem dritten Schwerpunkt, wird es unmöglich sein, Europa oder Österreich etwa durch einen antidigitalistischen Schutzwall abzuschotten. Es werden aber Regeln und Regulierungen gefunden werden müssen, welche die Menschen vor kriminellen oder auch politischen Machenschaften (Stichwort: Fake News) schützen.

Schutz vor Bürokraten

Es gibt allerdings auch einiges, wovor die Bürger vielleicht gar nicht im bisherigen Ausmaß geschützt werden wollen, weil sie den Schutz als Bevormundung empfinden. So hält nicht nur Europaminister Gernot Blümel eine EU-Regelung, dass man verbrannte Pommes nicht essen soll, für überflüssig. Das Subsidiaritätsprinzip und Bürokratieabbau sind somit weitere Schwerpunkte des österreichischen EU-Vorsitzes.