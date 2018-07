Alles Gute, Otto Waalkes! Komiker feiert Siebziger

70 Jahre alt wird der erfolgreiche Künstler Otto Waalkes am Sonntag bereits. Ans Aufhören denkt er aber nicht. Er sei „geboren, um zu blödeln“, meint Musiker und Freund Udo Lindenberg, der mit Waalkes in einer Wohngemeinschaft war. Otto Waalkes wurde am 22. Juli 1948 im deutschen Emden geboren und ist studierter Kunstpädagoge, hat den Beruf aber nie ausgeübt. Stattdessen entdeckte er früh seine Liebe zu Komik und Musik. Mit 12 Jahren bekam der Ostfriese seine erste Gitarre, Mitte der 1960er stand er mit der Band „The Rustlers“ auf der Bühne. Auch heute ist Otto noch musikalisch tätig. So war er jüngst zum zweiten Mal beim Nova Rock im Burgenland zu Gast und wird Anfang August erstmals beim Heavy-Metal-Festival in Wacken mit seiner Gitarre auftreten.

Bekannt ist Otto Waalkes als Maler und Comiczeichner — legendär seine Ottifanten —, für seine TV-Show, als Stimme des Faultiers Sid in der Animationsreihe „Ice Age“ und für seine eigenen Filme. „7 Zwerge — Der Wald ist nicht genug“ spielt etwa auf Märchen wie Rumpelstilzchen an und wird am Sonntag um 11.25 Uhr anlässlich seines Festtages auf ORF III gezeigt. Wie und mit wem der Komiker den 70. Geburtstag feiert, werde eine Überraschung für ihn, verrät Otto. Der in Hamburg Lebende wird jedenfalls zum Ehrenbürger seiner Heimatstadt erhoben.