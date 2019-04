„Alles ist bedeutsam, selbst wenn eigentlich nichts passiert“

Von Andreas Huber

„Etwas Schreiben“. Der Titel der Ausstellung von Künstlerin Sarah Schlatter – die ab morgen im Stifterhaus zu sehen ist – sagt bereits die ganze Quintessenz der Schau in ihrer Reinheit aus: Hier geht es um den puren Akt des Schreibens selbst, die Handbewegung, das Papier, die Tinte. Um die interpretierbaren, existenziellen Betrachtungen über das Sein des Schreibens an sich und was es über die Menschen aussagt, die es ausführen, doch in eine gewisse Form gießen zu können, stellte Schlatter für die Ausstellung umfangreiche Recherchen an.

Aus Aufzeichnungen von Frauennachlässen

Sie widmete sich diesbezüglich Aufzeichnungen von Frauen, die sich in der Sammlung Frauennachlässe an der Universität Wien befinden; und dem Nachlass von zwei Schriftstellerinnen aus dem OÖ. Literaturarchiv: Rudolfine Fellinger und Enrica von Handel-Mazzetti. Dabei werden Manuskripte, Tagebücher, Kalender, Briefe sowie Notizen primär als Geschriebenes vorgestellt. Hierdurch konnten persönliche Aufschreibesysteme und -praktiken sichtbar gemacht werden. Schlatter beleuchtet somit zeitgeschichtliche Dokumente von einer zurückgenommenen Betrachtungsweise. Fast gänzlich im Hintergrund bleibt bewusst der biografische Aspekt. Obwohl: Schreibgesten und Stile erlauben sehr wohl auch Rückschlüsse auf Gewohnheiten und Rituale. „Es hat einfach so viele Facetten. Das Schreiben ist eine meditative Tätigkeit und hat eine eigenwillige Poesie, Verspieltheit und materielle Sinnlichkeit“, erzählte die gebürtige Vorarlbergerin Schlatter, die in Berlin lebt und arbeitet, gestern beim Presserundgang. Neben historischen Dokumenten und Porträts einer schulischen „Schreibstunde“ mit brav gestriegeltem Mädchen und Bursch oder etwa zwei interessanten Schriftbildern gleich zu Beginn, sind es jedoch zwei Installationen, die das Herz der Ausstellung bilden. In einem an die Wand projizierten Taschenkalender findet man sich im Leben von Franziska Wastl wieder, die in ihren letzten 15 Jahren von 1986 bis 2001 mitunter sehr genaue Eintragungen zu ihrem Alltag machte.

Vergänglichkeit des Lebens in einem Kalender

Mit den Jahren wurden diese weniger, die Schrift verblasste zusehends. Die Kraft des Schreibarmes ließ wohl immer mehr nach. Immer feiner wurden die Linien – und die Vergänglichkeit des Lebens schreit einem direkt ins Gesicht. Hier bekommt schließlich das kaum zu entziffernde Geschreibsel plötzlich Tiefe. In der zweiten Installation werden – von der Künstlerin nachgeschriebene – Tagebucheinträge von Helga Margareta Frey von 1955 bis 1957 an die Wand geworfen. Auch hier ist die Banalität des Alltäglichen zunächst im Vordergrund, aber die Schönheit liegt im Schreibakt selbst, wie Schlatter betonte: „Alles ist bedeutsam, selbst wenn eigentlich nichts passiert.“