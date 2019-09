Alles Karo im Herbst

Das Rennen der Muster für den Modeherbst 2019 hat ganz klar ein Dessin gewonnen: Klassisches Karo ist DER Modetrend in dieser Saison! Checks — wie Fashionprofis die klein- und großkarierten Stoffmusterungen nennen — liegen im Trend und zieren Hosen, Röcke, Mäntel, Kleider … also praktisch alle Kleidungsstücke und auch Accessoires. Denn auch Schuhe, Mützen, Schmuck und dergleichen zeigen sich jetzt kariert. Ob klein- oder großkariert ist dabei nicht nur Geschmacks-, sondern auch Typsache: Je kleiner die Körpergröße, umso „kleinkarierter“ sollten die Checks der Trägerin sein.

Bei der Farbwahl sind Geschmack und Fantasie kaum Grenzen gesetzt, denn jetzt sind die Karoteile auch gerne sehr farbig. Ganz im Trend liegt die Karoträgerin allerdings mit adretten Karos in neuen, dezenten Braun- und Beigetönen. Anleihen werden hier aus dem Reitsport ebenso wie vom Landadel genommen und lassen uns mit Freude in einen neuen, modischen Herbstlook eintauchen.

Besonders Modemutige kombinieren verschiedene Karomuster miteinander oder eine andere Musterung wie Blumen oder Animalprint zum Check. Das sorgt für einen besonderen Hingucker! Eines ist auf jeden Fall klar: Mindestens ein Karoteil muss diese Saison in den Schrank!

Winterblumen

Die Romantikerinnen unter uns müssen auch in der kalten Jahreszeit nicht auf die wohl erprobten und gut funktionierenden Blumenmuster des Sommers verzichten. Passend zu den kühleren Temperaturen erhalten die zarten Konturen farbliche Tiefe durch dunklere Hintergründe. Oder es werden die Blumen selbst dunkler auf hellem Grund. So wirken selbst Blumenkleider in einigermaßen duftigen Materialien gleich viel herbstlicher. Mit derben Kombipartnern wie Lederjacke oder — noch trendiger — Strickweste oder -pulli, blickdichter Strumpfhose samt Trekkingboots lässt sich alles noch zusätzlich wintertauglicher stylen.

Muster-Nostalgie

Immer wieder lassen sich die Modedesigner von der Vergangenheit inspirieren. Dass das ganz und gar nicht angestaubt wirkt, beweisen die auffälligen, grafischen Drucke im Stil der 1970er-Jahre, die uns diese Saison auf Midikleidern ebenso wie auf Mänteln und Blusen begegnen. Manch einer wird sich beim Anblick der wilden Musterungen an Tapetenprints von damals erinnern, für andere sind die psychedelischen und skulpturalen Gebilde nagelneu. Ein Teil gemustert zu tragen reicht hier meist, der Rest des Outfits sollte eher einfarbig, gedeckt und ruhig dazu kombiniert werden.

Tigerprints & Co.

„Ach herrjee — schon wieder der Dauerbrenner Animalprint“, denken Sie jetzt! Nun ja, zu erkennen sind Tiger, Schlange und Co. als Musterung auf Bluse, Kleid und Accessoires schon noch, aber diese Saison sind die Drucke in Farbe und Form neu, nämlich sehr abstrahiert und entfremdet und überzeugen daher auch Tierprint-Skeptiker spielend. Neu ist auch die Farbgebung: Beige-, Camel- und Braunschattierungen von Kopf bis Fuß verleihen dem Styling in Nullkommanichts etwas Herbstliches und der Trägerin ein neues, trendiges Tragegefühl. Selbstverständlich gibt es auch den farbig-bunten Gegenpol mit türkisem Leo und oranger Schlange. Stylingprofis kombinieren Animalprints mit Karos oder Blumen und sorgen so für den Gewissen Aha-Effekt im Herbst. Vorsichtigere setzen auf ein gemustertes Trendteil im Gesamtlook.

Seidentuch-Drucke

Die klassischen, sogenannten Foulard-Prints sind in diesem Herbst/Winter besonders en vogue. Die edlen, wunderschönen Muster verschönern jetzt nicht nur Halstücher, sondern auch Kleidungsstücke. Fließende Kleider, feminine Röcke, extravagante Mäntel und lässige Blusen wirken besonders stilvoll in den kunstvollen Tücherprints, werden aber gerne mit lässigen Kombipartnern wie Jeans, Lederjacke, Strickweste oder sportlichen Stiefeln zu zeitgemäßen Looks gestylt.

Mix & Match

Wer bisher dachte, zur karierten Hose passt kein Animalprint-Shirt, wird jetzt eines besseren belehrt. Denn diese Saison ist alles trendy, was eigentlich nicht zusammenpasst: Karos mit Blumen, Grafik- mit Leoprint, Hahnentritt mit Blüten. Dadurch entstehen ausgefallene Looks, die nichts für graue Mäuse und stille Kämmerchen sind. Patchworkteile — also Kleidungsstücke, die bereits aus unterschiedlich gemusterten Teilen zusammengenäht wurden — liegen nicht nur besonders im Trend, sondern vermeiden auch eventuelle Unsicherheiten in Bezug auf Musterkombinationen. Also: Nur Mut! Mix it! Ausdruckstarker Auftritt garantiert!