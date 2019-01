Alles Übel in Untergrutzenbach

Von Christian Pichler

Jedem kann das passieren. Einen schlechten Tag erwischt, und schon landet man im Knast. Eine Fahrscheinkontrolle, Malte Dinger wird ohne erwischt. 103 Euro Strafe, aber nur einen Hunderter im Geldtascherl. Rangelei mit dem Kontrollpärchen (dürfen die einen festhalten?), einem Polizisten einen Zahn ausgeschlagen. Untersuchungshaft übers Wochenende.

Malte Dinger war „draußen“ ein wahrer Sonnenstrahl. Ein schick gekleideter Bobo mit Frau, Kind und sogenanntem Comptoir, Gin-Verkauf für die betuchten Leut’. 2015 half Malte Hilfesuchenden, aber sein Weltbild gerät während der verlängerten U-Haft ordentlich ins Wanken. Mit dem Häuflein Nazis anbandeln, weil die Georgier (die „Willis“) beim Hofgang gar so fies dreinschauen?

Der Autor Franzobel, bürgerlich Franz Stefan Griebl, 1967 in Vöcklabruck geboren, siedelt seinen jüngsten Roman „Rechtswalzer“ im Wien des Jahres 2024 an. Die EU ist Geschichte, Türkis-Blau abgewählt, die Sozis an die Macht gelangt dank rabiatem Nationalpopulismus. Umbenannt in „LIMES“ (Grenze), die Stadt vollgeklebt mit Plakaten „Wir sind das Volk“.

Franzobel beherrscht sein satirisches Handwerk

Maltes Zellengenosse der gefürchtete Lobbyist Persenbeug, Spitzname „Ybbserl“. Der Lobbyist aus dem Örtchen Untergrutzenbach, wohin es im parallelen Handlungsstrang Franzobels bewährten Kommissar Falt Groschen verschlägt. Ein Unbekannter nackt und mit verbrühten Gedärmen aufgefunden, die Fäden laufen bei der neureichen Familie Hauenstein in Untergrutzenbach zusammen. Ein dekadenter und zynischer Haufen, erfolgreich im Baugewerbe. Von den Hauensteins der entscheidende Hinweis: Wasser, der Zukunftsmarkt schlechthin! Am Tag der erhofften Entlassung Maltes der Kollege Ybbserl stranguliert aufgefunden, Malte auch noch unter Mordverdacht.

Franzobel beherrscht sein sprachverliebtes, satirisches Handwerk. Eine spannende Story aufgetischt, eine giftige, makaber-witzige Schlachtplatte serviert. In bester hiesiger literarischer Tradition läuft alles auf ein furioses, tarantinoeskes Finale hinaus. Der Wiener Opernball („das Dschungelcamp der Österreicher“) das Ziel gleich mehrerer Attacken, von der harmlosen feministischen Burschenschaft Hysteria bis zum Sprengstoffattentat.

Leseempfehlung? Unbedingt.

Mit der Kritik an einem nach rechts driftenden Europa ist es dem Autor bitterernst. Erstaunlich, dass der Roman gerade deshalb stellenweise schwächelt. Franzobel legt seinen Figuren ernsthaft kommentierende Sätze in den Mund und raubt ihnen so Eigenleben. Ein bemerkenswerter Epilog macht die Schwachstellen plausibler, Aufklärung soll auch wehtun.

Leseempfehlung? Unbedingt.

„Rechtswalzer“ ist ab 28. Jänner erhältlich. Franzobel liest am 5. 2. (19.30 Uhr) im Linzer Stifterhaus.