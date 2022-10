Borealis setzt auf Erneuerbare

Die OMV-Tochter Borealis hat durch die Unterzeichnung eines Stromabnahmevertrags (PPA) mit Axpo Nordic, der größten Schweizer Produzentin erneuerbarer Energie und internationalen Vorreiterin im Energiehandel sowie in der Vermarktung von Solar- und Windkraft, einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zum Erreichen seines Ziels, den Anteil an erneuerbarer Energie in seinen Betrieben in Schweden zu erhöhen, gesetzt.

Aufgrund dieses am Mittwoch bekannt gegebenen Vertrags wird Axpo an Borealis erneuerbaren Strom liefern, der im 60-MW-Windpark im schwedischen Hultema generiert wird.

Diese Windkraftanlage steht im Eigentum des Schweizer Vermögensverwalters Reichmuth&Co und befindet sich derzeit im Bau. Der PPA sieht die jährliche Lieferung von über 130.000 MWh Windkraft über die nächsten zehn Jahre an die Produktionsanlage von Borealis im schwedischen Stenungsund vor. Lieferbeginn ist im Januar 2024.

Cecilia Bergman, Senior Originator bei Axpo Sweden, über das Abkommen: „Diese Transaktion markiert einen weiteren Meilenstein in unserem Corporate-PPA-Geschäft und zeigt, welch entscheidende Rolle Axpo Nordic in der Energiewende spielt.“ Für Borealis bedeutet der Vertrag mit Axpo, dass der Anteil an erneuerbarer Energie, die in der Anlage im schwedischen Stenungsund verbraucht wird, deutlich gesteigert wird.

Der Strom wird den indirekten Kohlendioxidausstoß von Borealis in seinen Betrieben in Schweden um rund 10.000 Tonnen jährlich reduzieren. Borealis will bis 2025 den Anteil an Erneuerbaren in seinem Strommix auf 40 Prozent steigern.