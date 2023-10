Ein rares Kunststück: EM-Gold für Österreich in Mannschaftssportart

Ein Europameistertitel in einer Mannschaftssportart hat für Österreich Seltenheitswert: Egal ob Fußball, Basketball, Handball, Volleyball oder Eishockey — Medaillen sind außer Reichweite.

In grauer Vorzeit gab es zwei EM-Titel im Eishockey (1927 und 1931) sowie einen inoffiziellen im Fußball durch den Erfolg des Wunderteams beim Europapokal für Nationalteams (1932).

Die rühmliche Ausnahme waren bisher Hallenhockey, wo Österreichs Männer in jüngerer Vergangenheit schon dreimal EM-Gold (2010, 2018, 2022) feiern durften. Und natürlich das stark oberösterreichisch geprägte Faustball, wo Österreich bei den Herren bereits fünfmal Gold (zuletzt 2010) und bei den Damen immerhin drei Titel (zuletzt 2013) erobern konnte.

Am Samstag haben diese beide Sportarten (wie ausführlich berichtet) aber Gesellschaft bekommen, denn Österreichs American Footballer sicherten sich im dritten Anlauf endlich die EM-Krone.

Nach den beiden Finalniederlagen anno 2014 (gegen Deutschland) und 2018 (Frankreich) holte die AFBÖ-Auswahl am Samstag in St. Pölten in eindrucksvoller Manier mit 28:0 (7:0) gegen Finnland Gold.

„Dass wir es endlich geschafft haben, bedeutet alles für mich“, meinte Tom Schaffer — Routinier mit Nordamerika-Erfahrung. Matchwinner war aber Wide Receiver Philipp Haun mit drei Touchdowns. „Es ist ein unfassbarer Tag für uns, das Ziel einer sehr langen Reise“, strahlte Coach Max Sommer.

Von Roland Korntner