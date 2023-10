Fake News und Manipulation: OÖ setzt auf Bewusstseinsbildung

Mit der zunehmenden Digitalisierung ergeben sich neben vielen Möglichkeiten auch immer mehr neue Gefahren. Die Auswirkungen auf die Demokratie und wie sich diese gegen „Fake News“ und Manipulationsversuche wehren kann, war Thema beim gestrigen OÖVP-PoliTalk. Gemeinsam blickten Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger mit Experten, darunter Johannes Brandstetter (JKU) und David Pfarrhofer (market Marktforschung), auf die aktuelle Situation in OÖ.

Gefahr für Demokratie

„Wir rücken den Schutz unserer Demokratie im Vorfeld des bestehenden Nationalfeiertages in den Fokus, indem wir uns mit der Frage auseinandersetzen, wie Demokratie in Zeiten von Fake News, Desinformationskampagnen sowie manipulierten Videos und Bildern wehrhaft sein und bleiben kann“, erklärte Stelzer bei einer anschließenden Pressekonferenz. Fake News und gezielte Falschmeldungen seien deshalb eine große Gefahr, weil sie nicht nur das Vertrauen in demokratische Prozesse und staatliche Institutionen aushöhlen, sondern generell Spannung, Radikalisierung und Hass fördern. Bei allen technologischen Wandlungen und Fortschritten müssten daher immer der Mensch, seine Interessen und seine Sicherheit im Vordergrund stehen, meint Stelzer etwa auch im Hinblick auf den Umgang mit künstlicher Intelligenz (KI).

Rahmen für KI

Einen wichtigen Schritt für mehr Sicherheit habe OÖ unter anderem mit der Einführung des Zertifizierungszentrums (TRUSTIFAI) gesetzt, hebt Stelzer hervor. Damit sei das Land ein Vorreiter bei der Überprüfung und Zertifizierung von KI-Technlogien. Auch der Bund habe mit dem „Aktionsplan Deepfake“ schon erste Maßnahmen gesetzt. Damit soll der missbrauch von KI eingedämmt werden. Rückendeckung erhält der Landeshauptmann auch von der Wissenschaft. Für den KI-Experten der JKU, Johannes Brandstetter, braucht es parallel zu den rasanten Entwicklung in dem Bereich auch dringend solche begleitende Maßnahmen der Politik. Die EU müsse sich vor allem wieder die Kompetenzen über die so wichtigen Datenquellen sichern. Diese würden derzeit fast ausschließlich in den USA liegen.

Unterschätzte Bedrohung

Das die Gefahr noch nicht von allen Teilen der Gesellschaft als solche empfunden wird, zeigt eine aktuelle market-Umfrage (im Auftrag der OÖVP). Demnach fühlt sich nur ein Drittel der oö. Bevölkerung durch Fake News im Alltag bedroht. Andererseits spüre eine klare Mehrheit (72 Prozent) Unbehagen, wenn man verschiedene, konkrete Szenarien präsentiert, etwa Stimmungsmache in Sozialen Medien zur Verschärfung von Konflikten oder die Beeinflussung auf politische Meinungen durch Fake News. Auffällig sei der Unterschied der Generationen, so market-Leiter David Pfarrhofer. Unter 30-Jährige seien bereits viel sensibilisierter auf Gefahren im Netz. Auch darauf wolle man künftig noch besser eingehen, kündigte Stelzer an. Das Angebot an Workshops und Weiterbildungen, auch speziell für ältere Bürger werde stetig ausgebaut.