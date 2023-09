Mann erhielt lebenslange Haft für Mord an Schwester

Ein Mann, der seine Schwester nach einem Vergewaltigungsversuch getötet hatte, ist in Schottland zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie der britische Nachrichtensender Sky News am Montag aus dem Gerichtssaal im schottischen Livingston berichtete, kann der 21-Jährige frühestens nach 22 Jahren Haft auf eine vorzeitige Entlassung hoffen. Eine Jury in Glasgow hatte den Mann nach einem Prozess im Juli des Mordes für schuldig befunden.

Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass er die 16-Jährige im November 2021 in einem Waldgebiet südwestlich von Glasgow erwürgt hat. Zuvor habe er sie heftig geschlagen und sexuell attackiert.

Am Montag verhängte ein Richter in der Stadt Livingston nun das Strafmaß für die Tat, die er als „verkommen“ bezeichnete. Das Geschwisterpaar stammte aus zerrütteten Verhältnissen und war seit dem Vorschulalter bei einer Pflegefamilie untergebracht.

Der Fall hatte in Großbritannien aber auch aus einem anderen Grund für Entsetzen gesorgt: Ein 45 Jahre alter Mann hat den Leichnam der Jugendlichen zwei Tage nach dem Mord gefunden. Doch statt die Polizei zu informieren, begrapschte er den Leichnam und versteckte ihn im Gebüsch. Er wurde wegen Behinderung der Ermittlungen und Störung der Totenruhe zu neun Jahren Haft verurteilt.