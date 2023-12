Neue RK-Ortsstelle an JKU

Die neue Ortsstelle „Rotes Kreuz JKU“ wurde am Dienstag offiziell am Campus der Johannes Kepler Universität Linz gegründet.

Als Schnittstelle zwischen Lehre und Praxis setzen die JKU und das OÖ. Rote Kreuz ein gemeinsames Zeichen für soziales Engagement und eröffnen den Weg für neue Projekte.

Erste Hilfe hat am JKU Campus bereits Tradition: Seit 1991 gibt es dort eine OÖRK-Außendienststelle. Am Campus ist auch ein „First Responder“- Team etabliert, das aus Sanitätern besteht, die auch an der JKU studieren oder arbeiten. Im Schnitt ist es alle zwei bis drei Wochen im Einsatz.

Die neue Dienststelle ist Andockstelle für Studierende, Wissenschaftler und Interessierte und will gemeinsame Angebote des Diskurses schaffen.