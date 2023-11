Oberbank schaffte Gewinnsprung

Einen deutlichen Gewinnanstieg konnte die Oberbank in den ersten drei Quartalen des Jahres verzeichnen. Die Linzer Bank hat den Gewinn vor Steuern in diesem Zeitraum von 109,2 Mio. Euro auf 409,5 Mio. Euro deutlich verbessert. Unterm Strich erzielte die Bank einen Periodenüberschuss von 329,2 Mio. Euro, nach 74,1 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres. In ihrem Aktionärsreport verwies die Bank auf ein „robustes operatives Geschäft“.

Mehr Risikovorsorgen

So steigerte die Bank das Zinsergebnis um 54 Prozent auf 439,3 Mio. Euro. Das Kreditvolumen stieg um 4,4 Prozent auf 20 Mrd. Euro. Aber auch die Zinseinnahmen aus der Eigenveranlagung haben sich positiv entwickelt. Der Ergebnisbeitrag aus Beteiligungen trug ebenfalls wesentlich zum Ergebnis bei: Er drehte von minus 30,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf plus 125,6 Mio. Euro. Die Risikovorsorgen erhöhte die Oberbank um 8,1 Mio. Euro auf 21 Mio. Euro. „Angesichts des Finanzierungsvolumens der Oberbank in Höhe von 20 Mrd. Euro beträgt der Vorsorgebedarf gerade 1 Promille und scheint somit sehr beherrschbar“, merkte die Oberbank dazu an. Die Primäreinlagen erhöhten sich um 3,5 Prozent auf 18,6 Mrd. Euro. Auch die Schwesterbanken BTV und BKS konnten in den ersten drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres den Periodenüberschuss deutlich steigern. Nach Steuern ergab sich bei der BTV ein Überschuss von 173,1 Millionen Euro – um 77,5 Mio. Euro mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei der BKS stieg der Überschuss nach Steuern um 85 Mio. auf 132,7 Millionen Euro.