Schweden verabschiedet umstrittene Verfassungsänderung zu Spionage

Das schwedische Parlament hat Verfassungsänderungen verabschiedet, die wegen möglicher Auswirkungen auf Whistleblower und den Journalismus in der Kritik stehen. Der Reichstag in Stockholm stimmte am Mittwoch mit breiter Mehrheit für einen entsprechenden Regierungsvorschlag, der unter anderem Auslandsspionage unter Strafe stellt und ins Strafgesetzbuch aufnimmt.

Die Änderungen bedeuten auch Einschränkungen des Rechts, geheime Informationen über die internationale Zusammenarbeit Schwedens zur Veröffentlichung an Medien weiterzugeben. Die Regelungen treten mit 1. Jänner 2023 in Kraft, wie der Reichstag nach dem Votum mitteilte.

Damit wird es in dem skandinavischen EU-Land nach Angaben des Rundfunksenders SVT strafbar, Informationen bereitzustellen, die dem schwedischen Verhältnis zu anderen Staaten oder Organisationen wie den Vereinten Nationen oder der NATO schaden können. Zweck ist nach Regierungsangaben, Schwedens Sicherheit zu stärken und Gesetzeslücken zu schließen.

Journalisten fürchten dagegen, dass dies den Quellenschutz und die Möglichkeiten für Whistleblower beeinträchtigen könnte. Medienunternehmen warnten, dass der Vorschlag Demokratie und Meinungsfreiheit gefährde. Mehrere Medienschaffende hatten vor dem Votum vor dem Reichstag protestiert.