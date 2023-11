Siemens-Konzern mit Rekordgewinn

Der Siemens-Konzern, der auch in Österreich groß vertreten ist, hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Gewinn nach Steuern in Höhe von 8,5 Mrd. Euro abgeschlossen. Das ist fast das Doppelte des Vorjahreswertes. Die Beteiligung Siemens Energy trug rund 670 Mio. Euro zum Ergebnis bei. „Das Geschäftsjahr 2023 war ein Jahr mit zahlreichen Rekorden“, sagte Konzernchef Roland Busch am Donnerstag. „Unsere Strategie zahlt sich nachhaltig aus“.

77,8 Mrd. Umsatz

Der Konzernumsatz stieg um elf Prozent auf 77,8 Mrd. Euro zu, der Auftragseingang um sieben Prozent auf 92,3 Mrd. Euro – hier trieb besonders die Sparte Mobility die Entwicklung durch Großaufträge. Der Auftragsbestand lag zum Ende des Geschäftsjahres 2023 am 30. September bei 111 Mrd. Euro. Auch für das kommende Geschäftsjahr ist Siemens zuversichtlich und erwartet im industriellen Geschäft profitables Wachstum. Der Umsatz soll mit vier bis acht Prozent eher moderat steigen. Hier macht sich unter anderem bemerkbar, dass die Kunden in einigen Bereichen Lagerbestände abbauen. Insbesondere China schwächelte zuletzt bei Umsatz und Auftragserlösen. Die Zahl der Mitarbeiter im Konzern weltweit stieg um etwa 9000 auf 320.000 Beschäftigte. Die Dividende soll um 45 Cent auf 4,70 Euro steigen. In Österreich beschäftigt der Siemens-Konzern 9000 Mitarbeiter.