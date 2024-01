Weißenkirchen hat Oberösterreichs jüngsten Bürgermeister

Josef Rauchenzauner ist mit 25 Jahren nun der jüngste Bürgermeister Oberösterreichs. Bei der Wahl am 14. Jänner entfielen 67,3 Prozent der Stimmen auf den 25-jährigen Unternehmer. „Herzliche Gratulation an Josef Rauchenzauner und sein Team zur gewonnenen Bürgermeisterwahl. Als nun jüngster Bürgermeister Oberösterreichs wird er in Weißenkirchen für frischen Wind sorgen. Wir wünschen ihm für seine Aufgabe als Bürgermeister viel Erfolg und alles Gute“, gratulieren Landeshauptmann Thomas Stelzer und Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger.

Der intensive Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern in zahlreichen Hausbesuchen, aber auch sein ehrenamtliches Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr und der Landjugend hätten „sicher zu seinem Wahlerfolg beigetragen“.

„Das verdeutlicht, wie wichtig ihm das Miteinander in der Gemeinde und die Nähe zu den Menschen sind. Weißenkirchen ist bei Josef Rauchenzauner in den besten Händen“, so Stelzer und Hiegelsberger.

Die Wahl war notwendig, da der bisherige Bürgermeister Josef Meinhart im August 2023 zurückgetreten war.