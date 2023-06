Zu viel Licht in unserem Dunkel

Von „Es werde Licht“ über „Dark Side of the Moon“ bis hin zu einer Schlüsselszene im Kultfilm „Blues Brothers“ (Das Licht! Hast Du das Licht gesehen?) – das Wechselspiel von Licht und Schatten nimmt von Anbeginn der Welt einen ganz besonderen Platz im Leben jeder Spezies ein. Unausgewogene Helligkeitsverhältnisse sind jedoch wenig ratsam, zu viel Licht – vor allem nächtens - kann sogar krank machen.

Seit etwa einer Dekade steigt das Ausmaß der elektrischen nächtlichen Beleuchtung um fast ein Zehntel pro Jahr. Das ist nicht nur energietechnischer Wahnwitz, sondern beeinträchtigt vor allem jene fast viereinhalb Milliarden Menschen weltweit, die in Städten leben. Eine übermäßige nächtliche Lichtexposition kann nicht nur zu Schlafstörungen führen, sie erhöht auch das Risiko für zahlreiche Erkrankungen.

Eva Schernhammer von der MedUni Wien und ein internationales Forschungsteam haben Studien über diese schädlichen Auswirkungen buchstäblich „durchleuchtet“. Ihre wissenschaftliche Zusammenfassung, erschienen im Topjournal „Science“, wirft kein günstiges Licht auf unser grelles Stadtleben.

Zu viel künstliches Licht in der Dunkelheit, so die Forscher, kann den Biorhythmus beeinträchtigen, so werden unser Schlaf oder die Produktion von Hormonen gestört, was zu einer Reihe von chronischen Erkrankungen führen kann. Ferner bedeutet die übermäßige nächtliche Lichtzufuhr Stress für das visuelle System, was ebenfalls Auswirkungen auf den Körper haben kann. Selbst unbemerkte visuelle Reize können Prozesse in Gang setzen, die unsere lebenswichtige Erholung stören. Die Folge können Herz- und Kreislauferkrankungen sein, belegt ist ferner das erhöhte Krebsrisiko bei Menschen, die regelmäßig nachts arbeiten. Die nächtliche Lichtexposition schwächt außerdem das Immunsystem und gilt als Risikofaktor für Typ-2-Diabetes, Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Depressionen.

Auch auf die Tier- und Pflanzenwelt hat die Nachtbeleuchtung negative Auswirkungen: Beginnend beim Sterben von Insekten, die Schädlinge kontrollieren, beim Abbau von Müll helfen oder unsere Nahrungsmittel bestäuben, über fatale Orientierungsprobleme bei Zugvögeln, die erhöhte Sterblichkeit bei frisch geschlüpften Schildkröten, bis hin zum verspäteten Laubabwurf bei Bäumen, die im Umfeld von Straßenlaternen gedeihen.

Die Zunahme von nächtlicher Beleuchtung werde zu einem Verlust an biologischer Vielfalt und Rückkoppelungsefekten führen, etwa der Beeinträchtigung von Ökosystemen, sind die Forscher überzeugt.

Es sei daher von größter Bedeutung, natürliche Gebiete dunkel zu halten und Lichtemissionen zu begrenzen.„Vor dem Hintergrund der zunehmenden Problematik plädieren wir daher dringend für weitere wissenschaftliche Untersuchungen, die zum Beispiel Überlegungen zu individueller Lichtexposition auch in Innenräumen einschließen“, forderte Schernhammer.

Wir haben die Nacht zum Tag gemacht

Der Begriff Lichtverschmutzung hat sich in der Wissenschaft für die Summe aller nachteiligen Auswirkungen von übermäßiger nächtlicher Lichtexposition auf Umwelt und Mensch etabliert. Nächtliche Beleuchtungssperren etwa bei Sehenswürdigkeiten, wie sie in vielen Städten in Folge der Energiekrise eingeführt wurden, sehen die Forscher als Schritt in die richtige Richtung. In vielen Ländern, wie Tschechien, Frankreich, Deutschland, Südkorea, Slowenien und auch Oberösterreich werden bereits rechtliche Schritte gegen den übermäßigen nächtlichen Lichteinsatz gesetzt.

Aber auch innerhalb der eigenen vier Wände können Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit ergriffen werden: Zeitschaltuhren oder Sensoren, welche die Fassaden- oder Gartenbeleuchtung reduzieren oder gar eliminieren, sowie bernsteinfarbene, warmweiße statt blauer Lichtquellen (Mobiltelefone, TV- und Computer-Bildschirme) in der Nacht etwa können einen wertvollen Beitrag zur Prävention leisten.

Stefan Wallner, Astrophysiker der Universität Wien, sieht die kürzlich angepasste ÖNORM zu Lichtemissionen als wichtigen Schritt, ein österreichweites Gesetz wäre jedoch vonnöten, um “den Natur- und Umweltschutz gegen künstliches Licht bei Nacht maximal anzuheben.”

Dabei gehe es nicht darum, alle Lichter auszuschalten, betonte Wallner, vielmehr um “ein Gleichgewicht der Interessen sowie Aufklärung.” So ließen sich Schäden für menschliche und ökologische Gesundheit sowie Energieverschwendung und Treibhausgas-Emissionen verringern. Das alte Sprichwort vom “Je heller, desto besser” habe ausgedient, gute, nicht grelle Beleuchtung sei das Gebot der Stunde. Die “richtige Lichtmenge, wo und wann sie gebraucht wird, sei entscheidend”, schloss Wallner.

Zu guter Letzt kostet der Beleuchtungshype auch bares Geld. Im Dutzende Kilometer weit bestens erkennbaren Lichterschein der Bundeshauptstadt Wien stecken laut Kuffner Sternwarte bis zu 500 Gigawattstunden Strom pro Jahr. Eine Energiemenge, die weitgehend nutzlos in die Umwelt entweicht und mithilfe derer mehr als 100.000 Haushalte mit Strom versorgt werden könnten. Bei einem durchschnittlichen Strompreis von 20 Cent pro Kilowattstunde, kostet diese Energieverschwendung alleine in Wien jährlich gut 100 Millionen Euro.

Wer übrigens – fast gänzlich unbehelligt – die atemberaubende Dunkelheit einer Sommernacht genießen möchte, ist im oberösterreichischen Salzkammergut bestens aufgehoben. Das Titelbild vom Sternenpark Attersee-Traunsee beweist, wie viel wir auch im Dunkeln erkennen können.