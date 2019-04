Allianz der rechten Kreidefresser

Salvinis Rechtspopulisten-Bündnis will EU nur noch „verändern“

Nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 konnte es Europas Rechtspopulisten nicht schnell genug gehen mit dem Zerstören der EU. „Danke UK, jetzt kommen wir dran!“, twitterte Lega-Chef Matteo Salvini damals. „Ein Hurra auf die Briten! Jetzt sind wir an der Reihe. Zeit für ein niederländisches Referendum“, sekundierte Geert Wilders in Den Haag. Frankreichs Rechtspoulistenchefin Marine Le Pen forderte ein Frexit-Referendum, die FPÖ hatte eine Volksbefragung über den Öxit schon im Jänner im Nationalrat beantragt — und war abgeblitzt.

Davon war am Montag in Mailand freilich keine Rede, als der inzwischen zum Vizepremier aufgestiegene Salvini die „Europäische Allianz der Völker und Nationen“ präsentierte. Weil das Brexit-Chaos die Bürger abschreckt, präsentierte sich das rechtspopulistische Bündnis für die EU-Wahl im Mai als Allianz der Kreidefresser. Nicht vom Zerstören der EU ist nun die Rede, sondern vom Verändern. „Heute entsteht der erste Kern einer großen europäischen Familie. Unser Ziel ist es, die EU-Wahlen zu gewinnen und die Regeln Europas zu ändern“, so Salvini. AfD-Chef Jörg Meuthen hob die Notwendigkeit hervor, die EU-Außengrenzen zu schützen, um Europas „reiches Erbe“ zu verteidigen. Olli Kotrop von der Partei Die Finnen warnte vor der Gefahr eines europäischen „Super-Staates“.

Le Pen kam nicht, auch FPÖ mied Mailand

Prominente Rechtspopulisten fehlten bei dem Treffen in Mailand aber. Marine Le Pen entschuldigte sich wegen einer Wahlkampfveranstaltung in der Bretagne. Die FPÖ sandte ebenfalls keinen Vertreter, will aber Teil der Allianz sein, wie es im Vorfeld hieß.

Auch Ungarns Regierungschef Viktor Orban, dessen rechtskonservative Fidesz-Partei wegen EU-feindlicher Umtriebe bei der christdemokratischen EVP (Europäische Volkspartei) suspendiert ist, kam nicht wie von Salvini erhofft. Es soll aber nicht ausgeschlossen sein, dass sich Fidesz nach der Wahl dem Bund anschließt.

„Koalition der Europa-Zerstörer“

Österreichische EU-Abgeordneten bedachte die rechte Allianz mit Kritik. ÖVP-EU-Delegationsleiter Othmar Karas sprach von einer „Koalition der Europa-Spalter und Europa-Zerstörer“. Hier zeige sich „das wahre Gesicht von EU-Kandidat Harald Vilimsky (FPÖ)“. Auch der SPÖ-Spitzenkandidat Andreas Schieder warnte, dass dieser Zusammenschluss in jeder Hinsicht eine „höchst bedrohliche Angelegenheit“ sei. Die NEOS spotteten angesichts des Fernbleibens prominenter Rechtspopulisten in Mailand: „Ein erfolgreicher Start sieht wohl ein bisschen anders aus“.