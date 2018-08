Almen sichern Kulturlandschaft

Dieser Tage bietet sich zur Abkühlung ein Spaziergang auf Oberösterreichs Almen an. 638 Almen sind im oberösterreichischen Almkataster eingetragen. „Die Almwirtschaft ist eine wichtige Sparte, von der Landwirtschaft, Wirtschaft und Gesellschaft profitieren“, betont Franz Reisecker, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Gäbe es keine Landwirte mehr, die die teils sehr unwegsamen Flächen bewirtschaften, würde die Almlandschaft mit der Zeit verschwinden. Natürliche Rasenmäher auf den Almen sind die Weidetiere. Zwar ist die Zahl der aufgetriebenen Tiere beinahe konstant geblieben, die Zahl der Betriebe, die Almvieh auftreiben, hat sich jedoch seit dem Jahr 2001 um 27 Prozent von 847 auf 612 im Jahr 2017 reduziert. Dies ist zum einen durch den Strukturwandel bedingt aber auch fehlende Infrastruktur lässt die Zahl der Almen schrumpfen. Heuer ist auch die anhaltende Hitze ein Problem. „Heuer gibt es weniger Niederschläge, was dazu führt, dass nicht mehr genug Wasser zur Verfügung steht. Dadurch sind die Flächen früher abgeweidet und die Landwirte müssen die Tiere früher abtreiben“, schildert Johann Feßl, Obmann des Oberösterreichischen Almvereins. Ein Verkauf von Tieren sei aber nicht nötig. Außerdem habe die Zahl der Schädlinge zugenommen. Wildschweine verwüsten teilweise große Weideflächen und auch die Wiederansiedlung des Wolfes betrachten die Landwirte mit großer Sorge. Um die Herausforderungen auch künftig meistern und die Qualität der Almen gewährleisten zu können, werden „öffentliche Mittel“benötigt. Eine Streichung dieser wäre katastrophal, so Reisecker.