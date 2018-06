Alois Hochedlinger wird neuer Leiter der IKD

Nach Abschluss des Objektivierungsverfahrens wurde am Dienstag Alois Hochedlinger (r.) zum neuen Leiter der Direktion Inneres und Kommunales (IKD) bestellt. Der 58-jährige Jurist folgt in dieser Spitzenfunktion am 1. Oktober Michael Gugler, der in Pension geht. Hochedlinger ist zur Zeit Bezirkshauptmann von Freistadt. „Alois Hochedlinger weiß als Bezirkshauptmann ganz genau, wo die Gemeinden der Schuh drückt. Gerade was die Zusammenarbeit mit und innerhalb der Gemeinden betrifft, warten große Herausforderungen. Ich halte ihn für eine Idealbesetzung“, sagt LH Thomas Stelzer (l.).