Als der Eiserne Vorhang fiel

Der 11. Dezember 1989 wird wohl als einer der bedeutendsten Tage in die Geschichte unseres Landes eingehen, denn heute vor 30 Jahren fiel der 122 km lange Eiserne Vorhang an der Nordgrenze zur damaligen Tschechoslowakei.

Und die Grenze, die von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria reichte, fiel nicht nur bei uns.

Kettenreaktion

Mit der Entscheidung der ungarischen Regierung im Mai 1989 die Grenzanlagen zu Österreich nicht mehr zu erneuern, sondern abzutragen, hatte eine Kettenreaktion begonnen. Am 27. Juni 1989 traf sich Österreichs Außenminister Alois Mock mit dem ungarischen Außenminister Gyula Horn an der Grenze bei Nickelsdorf zur Öffnung des Eisernen Vorhangs. Das Bild der Grenzöffnung in OÖ am 11. Dezember mit Landeshauptmann Josef Ratzenböck, seinem Vize Karl Grünner und dem Linzer Bgm. Franz Dobusch ging durch alle Medien.

Wie ein Wunder

Für mich und wahrscheinlich für die meisten in unserem Land war das wie ein Wunder! Ich gehörte bereits seit 1979 dem OÖ Landtag und seit 1987 der OÖ Landesregierung an. Ich bin also Zeitzeuge der Vorgänge des Jahres 1989. Noch ein Jahr zuvor, 1988, nahm ich an einem „Staatsbesuch“ von Landeshauptmann Josef Ratzenböck in der damals kommunistischen Tschechoslowakei teil. Ich erinnere mich an lange Grenzkontrollen und schwierige und absolut erfolglose Gespräche und Verhandlungen. Unser Ziel war es, den freien Zugang zum Plöcken- steiner See für die Oberösterreicher, zumindest einige Male im Jahr zu ermöglichen. Wir hatten keine Chance. Eineinhalb Jahre später haben uns die Grenzsoldaten freundlich grüßend durchgewunken, wenn wir nach Budweis fuhren.

Eine nicht einfache, aber sehr notwendige Zusammenarbeit nahm ihren Anfang, die schon 2013 zu einer grenzüberschreitenden Landesausstellung zwischen Oberösterreich und Südböhmen führte. Vor allem der Name Kreishauptmann Jahn Zahradnik ist zu nennen, der sich neben Jirí Vlach besonders in der Zusammenarbeit Verdienste erworben hat.

Mutige Wende

Wenn wir in Oberösterreich an dieses historische Ereignis erinnern, hat dieses Gedenken mindestens drei wichtige Aspekte hervorzuheben.

Erstens: Oberösterreich würdigt das historische Verdienst unserer tschechischen Nachbarn, diese Wende unserer Geschichte möglich gemacht zu haben. Und zwar friedlich und mutig zugleich. Mutig deshalb, weil niemand voraussagen konnte, wie die kommunistischen Machthaber auf die Volksmassen, die ihnen plötzlich die Stirn boten, reagieren würden.

Die zweite Säule unseres Gedenkens ist das Erinnern daran, was vor 1989 an dieser Grenze war. Nämlich der Eiserne Vorhang, der nicht nur Südböhmen und Oberösterreich, sondern Ost und West für Jahrzehnte getrennt hat. Diese Teilung war im Mühlviertel besonders bedrückend spürbar. Der Stacheldraht, die Wachtürme, die Alarmanlangen, die Landminen standen als Symbole der Unfreiheit und Absperrung.

Neue Chance

Die dritte wichtige Aufgabe unseres Gedenkens: Wir müssen uns immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass uns die Geschichte mit dem Fall des Eisernen Vorhangs eine neue Chance in die Hand gegeben hat. Seit 30 Jahren arbeiten wir jetzt daran, diese zu nutzen. Wirtschaftlich haben wir das getan. Die Tschechische Republik ist heute unser fünft wichtigster Exportmarkt. Beim Importvolumen nach OÖ liegt die Tschechische Republik auf Platz drei. Vor allem das Mühlviertel wurde nach 1989 aus der Randlage am Eisernen Vorhang gelöst.

Wir sind heute im gemeinsamen Europa. Die gemeinsame europäische Aufgabe hat Vaclav Hawel bereits 1990 so formuliert: „Wir brauchen ein Bemühen um ein Europa als Einheit in der Vielfalt, um ein Europa, das der Welt nicht Krieg gibt, sondern Toleranz ausstrahlt, um ein Europa, das an seine besten kulturellen Traditionen anknüpft“. All das ist aktuell geblieben. Dabei muss uns immer bewusst sein: Manche Reste des Eisernen Vorhangs sind noch in den Köpfen und Herzen vorhanden.