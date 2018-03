„Als der Lift dann endlich stillstand, kam die Panik!“

GUDAURI/LINZ — „Es war unser letzter Skitag und es herrschte ein Traumwetter!“ Für eine Gruppe um den Linzer Fotografen Gregor Hartl endete ein Skiurlaub im Kaukasus fast in einer Katastrophe: Die Österreicher saßen nach einer Woche Tourengehen und Helikopter-Skiing im georgischen Gudauri genau zu dem Zeitpunkt auf dem Lift, als dieser am Freitag außer Kontrolle geriet. „Wir befanden uns nach der ersten Abfahrt bereits im oberen Drittel, als der Lift zunächst einmal für gut zwei Minuten stoppte“, erzählt der 40-Jährige im VOLKSBLATT-Gespräch. „An dieser Stelle ging es zwei Meter runter, ich witzelte noch über einen Film, bei dem Leute auf einem Lift vergessen wurden“, sagt er. Plötzlich setzte sich die Anlage Richtung Tal in Bewegung, wurde immer schneller. An der Ausstiegsstelle, an der sich immer mehr Sessel verkeilten, wurden die Menschen wie Puppen in den Schnee geschleudert. Rund ein Dutzend wurde dabei verletzt. Schließlich begannen die Leute schon vorher abzuspringen, manche schon hundert Meter vorher. „Auch zwei meiner Freunde“. Sie landete zum Glück weich im Neuschnee.

„Wir überlegten, wie wir uns abseilen können“

Während sich Hartl und sein Freund neben ihm auch schon aufs Springen vorbereiteten, blieb der Lift stehen. „Erst da kam bei mir voll die Panik auf“, sagt er. „Wir warfen die Skier runter, überlegten uns, wie wir uns abseilen könnten, wenn der Lift sich wieder in Bewegung setzen sollte, denn an der Stelle ging es etwa zehn Meter runter.“ Schließlich erreichte Hartl aber der Anruf eines Freundes: Die Sesseln seien so verkeilt, da geht gar nichts mehr, meinte er.

Zweieinhalb Stunden warten auf Hilfe

Gut zweieinhalb Stunden später wurden auch die beiden Oberösterreicher geborgen. „Die Helfer mussten sich zunächst um die Verletzten kümmern.“ Bergretter kamen dann über die Liftstützen zu den Festsitzenden und seilten sie ab. Gestern war die Gruppe am Heimweg nach Linz. Dass er nach diesem Erlebnis die Skier nicht an den Nagel hängt, ist für Hartl klar, aber: „Das erste Mal wieder auf einem Sessellift wird sicher ein mulmiges Gefühl sein!“, so der 40-Jährige.

Vorarlberger Experten sind vor Ort

Die Ursache Liftunfalls war am Sonntag weiterhin unklar. Die Herstellerfirma Doppelmayr aus Vorarlberg wollte keine Ferndiagnose abgeben. Zwei Experten des Unternehmens waren bereits in Georgien und am Weg zur Unfallstelle, die von den Behörden gesperrt worden war. Erst wenn sie sich die 2007 gebaute Anlage ansehen können, erwartet sich Unternehmenssprecher Ekkehard Assmann Antworten auf die offenen Fragen.

re