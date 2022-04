Altach schließt zum Vorletzten auf, Ried weiter Quali-Leader

Schlusslicht Altach hat in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga zum Vorletzten aufgeschlossen. Nach einem 3:0-(2:0)-Auswärtssieg am Samstag bei der WSG Tirol liegen die Vorarlberger nun punktegleich mit dem TSV Hartberg. Sechs Runden sind in der Meisterschaft noch zu spielen. Hartberg schrieb mit einem 0:0 bei der SV Ried ebenfalls an. Die Innviertler hielten damit ihrerseits den ersten Platz vor dem LASK, der bei der Admira nicht über ein 1:1 (1:0) hinauskam.

Ried liegt in der Tabelle nach 26 Runden mit 18 Zählern weiter einen Punkt vor den Linzern und zwei vor der Admira. Die WSG Tirol ist Vierter mit einem weiteren Zähler Rückstand. Altach hat wie Hartberg 14 Punkte zu Buche stehen.