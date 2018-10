Altomonte Orchester: Anton Bruckner. Symphonie V (Gramola)

Mit einer Aufnahme der fünften Symphonie Anton Bruckners in der Stiftsbasilika St. Florian setzte der französische Dirigent Rémy Ballot (41) seine glorreichen Bruckner-Interpretationen fort. Ballet hat allerdings das Glück, „seinen“ Bruckner an der heiligen Stätte für sich entdeckt haben und dort weiterpflegen zu können, noch dazu mit dem Altomonte Orchester, ebenfalls dort schon 1996 zum 100. Todestag von Bruckner ins Leben gerufen. Ein derart starkes, auf geistigem Nährboden stehendes Ambiente für die Annäherung an den Sinfoniker Bruckner muss eine besondere Affinität zu seinem Werk bewirken. Das aus Elitemusikern bestehende Orchester zu einem Festspielensemble geformt zu haben, ist dem Klangmagier und ausgewiesenen Erzieher Ballot so großartig gelungen, dass es jedem Vergleich einer Bruckner-Aufführung gewachsen ist. Die vorliegende Doppel-CD lässt dies durch die gesteigerte Hingabe an Ballots Lesart spüren. Diese ist manchmal vielleicht jenseits gewohnter Auffassungen, besonders was die Tempi betrifft, aber in ihrer mystisch-verinnerlichten Art jedenfalls bis zum letzten Satz mit der hymnisch gesteigerten Schlussfuge konsequent bei der Aufstellung und Durchführung der Themen. Wer mit Bruckner nichts anzufangen weiß, der hat Ballots magnetisierende Darstellung noch nicht kennengelernt.

Georgina Szeless