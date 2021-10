Altweibersommer sorgt in den Herbstferien für Ausflugswetter

Die Herbstferien stehen vor der Türe. Für viele Familien stellt sich damit auch die große Frage: Was unternehmen? Das Wetter dürfte laut Blue Sky Wetteranalysen mitspielen und die Auswahl des Ferienprogramms bereichern.

Während der Nationalfeiertag noch eher regnerisch wird, kann man ab dem 27. Oktober mit angenehm warmen Temperaturen rechnen.

Ausflugsmöglichkeiten gibt es auch jetzt noch zur Genüge: Etwa die Salzwelten in Hallstatt. „Wir rechnen natürlich mit einem Ansturm. Noch haben wir aber bei Kinderführungen einige Kapazitäten“, so Regina Scheutz von den Salzwelten. Die Kinderführung wird sonntags angeboten.

Gestürmt werden dürfte auch das Aquapulco in Bad Schallerbach. Kleiner Wermutstropfen: Das Hotel ist bereits restlos ausgebucht. Wer es lieber sportlich hat, dürfte in Windischgarsten fündig werden. Beim Wurbauerkogel ist für Action gesorgt. Von 3-D-Bogenschießen über eine Biketour oder einem Klettersteigpark bis hin zu einem Panoramaturm wird dort Vieles an Aktivitäten angeboten.

Lediglich die Sommerrodelbahn ist wegen Hangrutschungen gesperrt. Wer lieber eine Bootsfahrt unternimmt, kann eine Schifffahrt im Salzkammergut unternehmen. Am Traunsee bietet Karlheinz Eder eine Schlösserfahrt an, „aber nur bei Schönwetter.“

Wandern mit Lamas

Wer einmal eine Alpaka- oder Lamawanderung unternehmen möchte, wird auf der Lampaka Ranch in Freistadt fündig. Simone Hennerbichler: „Wir bieten auch in den Herbstferien die gewöhnlichen ein bis zwei Stunden Touren an. Es ist immer etwas Besonderes mit so einem Exoten zu wandern.“