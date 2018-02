Am Ball der Bälle tanzte viel Prominenz aus Oberösterreich

Er war einmal mehr das Ball-Ereignis schlechthin in der Alpenrebublik: der glanzvolle 62. Wiener Opernball am Donnerstagabend.

Kanzler Kurz: „Eine tolle Visitenkarte für unser Land“

Den Ball bezeichnete Bundeskanzler Sebastian Kurz als „eine tolle Visitenkarte für unser Land“, wenngleich er eingestand, selbst „kein großer Ballgeher und ein schlechter Tänzer“ zu sein. Kurz kam mit seiner Freundin Susanne Thier und brachte zu seinem Opernball-Debüt etwa die Menschenrechtsaktivistin und Autorin Waris Dirie mit. Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Gattin Bettina zählten auch zu den Gästen des Kanzlers, ebenso wie der irische Ministerpräsident Leo Varadkar mit Partner Matthew Barrett.

Sopran-Vertretung mit perfektem Auftritt

Die für die an Grippe erkrankte Daniela Fally eingesprungene moldawische Sopranistin Valentina Nafornita meisterte ihre Aufgabe ausgezeichnet. Viele Blicke auf sich gezogen haben die 144 Debütanten-Paare, darunter das offiziell schönste Paar Österreichs, Miss Austria Celine Schrenk und Mister Austria Alberto Nodale. Erstmals tanzte auch ein Paar mit Downsyndrom auf. Danach wurde der Ball mit den Worten „Alles Walzer“ eröffnet.

Für einen Eklat sorgte eine Femen-Aktivistin, die am Roten Teppich mit nacktem Oberkörper gegen den Besuch des Präsidenten der Ukraine, Petro Poroschenko, protestierte. Dieser war als Gast von Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf den Ball gekommen.

Die ÖVP war trotz Semesterferien stark am Ball vertreten. Zu Gast waren unter anderem Kulturminister Gernot Blümel, die schwangere Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger sowie Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Auch Opernball-Organisatorin Maria Großbauer sitzt für die ÖVP im Nationalrat und fungiert dort seit kurzem als Bereichssprecherin für Kunst und Kultur. Die FPÖ machte sich hingegen heuer eher rar: Nur die von der freiheitlichen Partei nominierte Außenministerin Karin Kneissl erschien.

Viel Prominenz auch abseits der Politik

Baumeister Richard Lugner hatte die US-amerikanische Schauspielerin Melanie Griffith zu Gast. Am Ball trug sie ein schwarzes Kleid des Designers Alia, das dieser vor 20 Jahren extra für sie angefertigt hatte. Weiters gekommen waren etwa Schauspieler Heiner Lauterbach und Topmodel Barbara Meier sowie aus Deutschland Designer Harald Glööckler. Ebenso am Ball waren die Schauspieler Gregor Bloeb, Nina Proll, Susanne Wuest, Florian Teichtmeister, Sunnyi Melles. Die Designerin Lena Hoschek entwarf die diesjährigen Opernball-Fächer gemäß dem Motto „Le nozze di Figaro“. Für DJ Ötzi war der rote Teppich „nur Arbeit“. „Aber wenn ich drinnen bin, lass ich mich entertainen“, so DJ Ötzi.

Oberösterreich war am Ball der Bälle stark vertreten

Stark vertreten war an dem rauschenden Ballabend Oberösterreich: neben Landeshauptmann Stelzer etwa durch Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl mit Gattin Erni, Vizepräsidentin Ulrike Rabmer-Koller, RLB-Generaldirektor Heinz Schaller mit Claudia Steinecker und Unternehmer Johannes Hödlmayr mit Gattin Mona. Viele der Damen, darunter Ministerin Elisabeth Köstinger und Staatssekretärin Karoline Edtstadler, kamen in Roben von oö. Designern wie Margit Angerlehner, Maria Wolfsteiner, Silvia Schneider und Gottfried Birklbauer. Bis zu 1,4 Millionen Zuschauer wollten sich die ORF-2-Übertragung nicht entgehen lassen. Die Übertragung im BR-Fernsehen verfolgten 610.000 Zuseher.