„Am Ende wird ein konsequenter Weg geschätzt“

Von Markus Ebert

Jahrestag für Thomas Stelzer: Am 6. April 2017 wurde er im Landtag mit fast 93 Prozent der Abgeordnetenstimmen zum Landeshauptmann von Oberösterreich gewählt. Im VOLKSBLATT-Interview resümiert er dieses erste Jahr.

VOLKSBLATT: Wenn Sie an den 6. April 2017 denken – was sind die ersten Gedanken?

LH STELZER: Das war für mein Leben natürlich ein einschneidender Tag, es waren sehr bewegende Augenblicke. Ich habe an diesem Tag aber auch so richtig gespürt, wie groß und verantwortungsvoll diese schöne Aufgabe ist.

Politiker sind von Berufs wegen bemüht, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ihr erstes Jahr als Landeshauptmann auf den Punkt gebracht?

Zum ersten ist das Jahr riesig schnell vergangen. Zum zweiten glaube ich, dass wir sehr viel bewegt haben. Wir haben nicht nur vorgelegt, nicht nur angekündigt oder über etwas gesprochen, sondern wir haben auch entschieden und gehandelt. Wir haben auf dem oberösterreichischen Zukunftsweg schon ein schönes Stück zurückgelegt – in der Haushaltspolitik, in der Sozialpolitik oder in der Standortentwicklung sind nachweisbare Schritte gelungen.

Ist also nach einem Jahr eigentlich alles schon Business as usual bei Landeshauptmann Thomas Stelzer?

Das gibt es bei dieser Aufgabe gar nicht, dass sie einmal Business as usual wird, jeder Tag bringt neue Themen und Anforderungen. Aber natürlich spielt sich manches ein.

Ein vielzitierter Spruch im Sportbereich lautet: Wenn’s läuft, dann läuft’s. Umfragen zufolge läuft es für Sie im ersten Landeshauptmann-Jahr recht gut. Warum?

Da können wir ruhig beim Sport bleiben: Es läuft nämlich immer nur dann, wenn man ständig in Bewegung bleibt und weitertrainiert. Marcel Hirscher gewinnt deswegen so oft, weil er der ist, der nach einem Triumpf noch am selben Tag als erster wieder trainieren geht. So ähnlich sehe ich das auch bei uns: Wir setzen Dinge in Bewegung, wir entscheiden, aber wir ruhen uns darauf nicht aus, sondern setzen gleich die nächsten Schritte. Umfragen sind erfreulich, aber wir wissen, was Umfragen letztlich wert sind.

Bruno Kreisky hat einmal gesagt: Sie wissen gar nicht, wie viel Lob ich ertragen kann. Wie steht’s bei Ihnen um das Verhältnis von Lob und Kritik?

Im direkten Kontakt mit den Menschen hat man sehr viel positiven Zuspruch. Das heißt nicht, dass jedem alles gefällt, aber es wird geschätzt, dass man ein großes Ziel hat und sich ernsthaft um Dinge bemüht. Aber es ist nicht zu verschweigen, dass es auch größere Kritik gegeben hat, bis hin zu Demonstrationen. Wenn man neue Wege gehen will, muss man auch mit einem bestimmten Ausmaß an Widerspruch rechnen.

Aus einem Ihrer Interviews stammt der Satz: Man muss sich Ziele setzen und darf sich nicht mit dem Erreichten zufriedengeben. Bildlich gefragt: Welche Karotte hängen Sie sich selbst vor die Nase?

Wir und ich haben uns ein großes Ziel gesetzt: Oberösterreich soll eine Spitzenregion und zu einem Land der Möglichkeiten werden. Das gelingt nicht an einem Tag und nicht in einem Jahr, aber der eingeschlagene Weg dorthin stimmt. Wir sind ein Stück vorangekommen, haben aber noch ordentlich was zu tun – sei es bei der Weiterentwicklung der Johannes Kepler Universität, bei Investitionen in die Infrastruktur oder bei der konsequenten Umsetzung des Sozialprojekts. Da liegt noch vieles vor uns.

Sie haben bei Ihrem Amtsantritt das Land der Möglichkeiten postuliert. Auch wenn sich nicht alles in einem Jahr umsetzen lässt: Wo haben sich bisher neue Möglichkeiten für die Menschen aufgetan?

Mein Anspruch ist, dass man bei uns mehr Perspektiven und Chancen als anderswo hat, das steckt in diesem Land der Möglichkeiten drinnen. Mit unserem sehr selbstbewussten Weg, zum Beispiel in der Haushaltspolitik, haben wir uns mehr Spielraum verschafft als andere Regionen. Wir haben in den nächsten Jahren finanzielle Spielräume für wichtige Investitionen und Schwerpunkte. Da haben anderen ein Stück voraus, das wird auch gespürt.

Der neue Budgetkurs – keine neuen Schulden, Schuldenabbau, Beitrag für den Nachmittagskindergarten, neue Schwerpunkte – findet aber nicht nur Applaus. Wie wirbt man um breite Zustimmung?

Ich hätte es mir einfacher machen und alles umschiffen können, was irgendwie nach Widerspruch riecht. Ich glaube aber, dass am Ende in der breiten Bevölkerung ein konsequenter Weg geschätzt wird, weil es immer einen Sieger gibt, nämlich die junge Generation. Wir haben das so aufgestellt, dass wirklich alle Bereiche beitragen und das nicht auf dem Rücken einer Gruppe fußt.

Die zentralen Fragen unseres Landes haben keine Farben: Trifft dieser Satz aus Ihrer Regierungserklärung auf die politische Bereitschaft, diesen Weg mitzugehen, zu?

Wir haben in der Landesregierung immer noch traumhafte Einstimmigkeitsquoten, weit über 90 Prozent unserer Beschlüsse sind einstimmig. An manchen markanten Stellen zeigt sich Widerspruch, das stimmt, aber um es am Beispiel des Sozialbudgets zu zeigen: Dort habe ich den neuen Weg der Entschuldung und des fixen dreiprozentigen Zuwachs vorgeschlagen, auf den wir uns ein paar Wochen nach den großen Budgetdiskussionen mit der Sozialreferentin geeinigt haben.

Das heißt, diese Sache ist erledigt?

Da wurde jetzt einmal eine Grundlage geschaffen, die 400 neuen Wohnplätze für Menschen mit Behinderung starten in diesem Jahr. Das Projekt Sozialressort 2021+ muss aber umgesetzt werden, jetzt wurde die gemeinsame Ausgangsbasis geschaffen.

Zu 100 Tagen Türkis-Blau haben Sie gesagt: Die Koalition macht, was ihr Job ist – gemeinsam regieren. Gilt das auch für die schwarz-blaue Regierungspartnerschaft in OÖ?

Wir machen das immer so bei uns, wir bereiten Entscheidungen gemeinsam vor und präsentieren sie gemeinsam. Das wird zu Recht von einer Regierungspartnerschaft erwartet. Es fällt wohltuend auf, dass das auf Bundesebene jetzt auch so gelebt wird.

Noch ein Stelzer-Zitat: In Zeiten, wo die Konjunktur gut läuft, muss die Verpflichtung bestehen, dass sich der Staat da und dort zurücknimmt. Wo kann sich OÖ zurücknehmen?

Genau darauf baut unsere neue Haushaltspolitik auf. Wenn die Wirtschaft gut läuft und sie keine öffentlichen Gelder braucht, um in Schwung zu kommen, dann muss die öffentliche Hand diesen Zeitpunkt nutzen, um keine neuen Schulden zu machen und Spielräume für Zeiten schaffen, in denen es wieder einmal nicht so gut geht.

Der ländliche Raum ist, was die Bevölkerungsentwicklung betrifft, ein Sorgenkind. Was kann der Landes-Hauptmann für die Menschen am Land tun?

Fest steht: Der Wirtschafts- und Industriestandort OÖ hat sehr breit gestreute regionale Räume, das passiert nicht nur in einem zentralen Ballungsraum. Unser Auftrag ist, dass das auch weiter so funktioniert, was vor allem mit Infrastruktur zu tun hat. Daher haben wir das Riesen-Investment von zusätzlichen 100 Millionen Euro für das schnelle Internet, das ist das Um und Auf für regionale Lebensqualität und dezentrale Wirtschaftsstandorte. Das hat natürlich mit Verkehr und öffentlichem Verkehr zu tun, auch mit dem Bildungsangebot – da haben wir etwa bei den Pflegeberufen und bei der Qualitätsoffensive für die Berufsschulen sehr auf die Regionalität geachtet. Das ist das, was wir unterstützend tun können.

Als Sie vor einem Jahr als neuer OÖVP-Obmann und Landeshauptmann angetreten sind, waren vorzeitige Neuwahlen auf Bundesebene noch nicht absehbar. Wie gut ist die neue Bundeskonstellation für OÖ?

Als ÖVP-Obmann gesprochen ist sie sehr gut, weil wir als ÖVP mit Sebastian Kurz wieder den Bundeskanzler stellen können – und noch dazu einen so guten. Aber die Herausforderung Landesinteressen versus Bundesinteressen wird immer bleiben, egal, wer an den Schalthebeln sitzt. Es ist vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn man sich freundschaftlich austauschen kann, aber es sind verschiedenen Standpunkte, die es zusammenzuführen gilt.

Solche verschiedenen Standpunkte gibt es etwa beim Pflegeregress oder der Reform der Sozialversicherungen. Was sind aus Ihrer Sicht akzeptable Lösungen?

Beim Pflegeregress hat das Parlament selbst beschlossen, was akzeptabel ist: Dass die Städte und Gemeinden die Kosten vom Bund ersetzt bekommen. In OÖ hätten wir Kosten von mehr als 60 Millionen Euro nicht, wenn der Pflegeregress nicht abgeschafft worden wäre. Da gibt es kein Handeln und kein Hin-und-Her-Täuscheln. Bei den Sozialversicherungen geht es um eminente oberösterreichische Interessen. Wir haben ein starkes Beitragsaufkommen, weil wir Gottseidank viele Menschen in Arbeit und mit Einkommen haben. Ich will, dass das in OÖ einbezahlte Aufkommen auch im Land bleibt. Auch die in OÖ erwirtschafteten Rücklagen müssen für die Gesundheitsversorgung der Menschen im Land zur Verfügung stehen.

Einer Ihrer Appelle lautet: Kompetenzdschungel in der Republik lichten – hat da schon jemand die Machete in der Hand?

Mit dem Verwaltungsreformressort ist für diese Aufgabe ein eigenes Ressort geschaffen worden, der zuständige Minister Josef Moser ist mit den Landeshauptleuten und auch mit mir schon mehrfach in Kontakt gewesen. Wir werden auch bei der LH-Konferenz mit ihm darüber reden, dass wir da endlich zu Umsetzungsschritten kommen und nicht nur besprechen, was alles möglich wäre.

Was haben die Menschen von der Ansage, die Verwaltung zu reformieren und zu deregulieren?

Wenn wir als Land oder Gemeinde die Dinge selbst in die Hande nehmen können und Zuständigkeit haben, dann geht es meist schneller, unkomplizierter und vor allem kostenschonender. Das wollen wir in vielen Bereichen bündeln. Es gibt aber sicher auch Dinge, die man österreichweit besser regeln könnte, daher soll es einen Abgleich der Zuständigkeiten geben.

Sie lassen am heutigen Tag des einjährigen Amtsjubiläums über das Land der Möglichkeiten quer-, vor- und nachdenken. Was soll Bundeskanzler Sebastian Kurz von seinem heutigen OÖ-Besuch an neuen Erkenntnissen mitnehmen?

Erstens freut es mich, dass der Bundeskanzler dabei ist. Zweitens ist es mir wichtig zu sagen, das ist zwar ein Jahr, aber es gilt, weiter zu gehen, weiter zu schauen – eben nach- und voraus zu denken. Kurz hat bei der Führung der Republik den selben Anspruch. Und: Manches von dem, was wir im Land angegangen sind, ist auch schon Vorbild für die Bundesregierung gewesen.