Am Samstag heulen die Sirenen

Samstagmittag heulen wieder die Sirenen anlässlich des Probealarms, der jedes Jahr am Zivilschutztag stattfindet. Damit soll die Bevölkerung nicht nur mit den vier Sirenensignalen vertraut gemacht werden — Der Zivilschutzverband appelliert an die Landsleute, einen Stresstest im eigenen Haushalt durchzuführen. Gemeint ist damit die Überprüfung von Rauchmeldern, Feuerlöschern und Notlebensmittel, -beleuchtung etc. Unter office@zivilschutz-ooe.at kann eine Checkliste angefordert werden.

„Selbstschutzmaßnahmen sind notwendiger denn je“, weiß Zivilschutz-Präsident Michael Hammer. Es gibt viele Notsituationen, auf die man sich vorbereiten sollte: Von Gefahren im Haushalt über Naturkatastrophen bis hin zum längerfristigen Stromausfall, dem „Blackout“. Die Vorsorge müsse drei Bereiche abdecken, so Zivilschutz-Geschäftsführer Josef Lindner: ausreichend Lebensmittel, technische Hilfsgeräte und Medikamente/Hygieneartikel – mit dem Ziel, dass man im Ernstfall mindestens eine Woche autark leben kann und das Haus nicht verlassen muss. Unter www.zivilschutz-shop.at kann ein Krisen-Equipment, etwa ein Notfallradio, eine Notkochstelle oder eine ganze Notfallbox erworben werden.

Der Zivilschutzprobealarm startet um 12 Uhr, viermal gehen die Sirenen im Viertelstundenabstand los: Sirenenprobe für 15 Sekunden, Warnung (3 Minuten Dauerton), Alarm (eine Minute auf- und abschwellender Ton), Entwarnung (eine Minute Dauerton). Damit soll auch kontrolliert werden, ob alle Sirenen funktionieren.