AMA erstmals mit Frau an der Spitze des Aufsichtsrats

Michaela Langer-Weninger folgt auf Franz Windisch - Lorenz Mayr frisch in das Gremium bestellt

Die AMA-Marketing GesmbH steht künftig unter der Aufsicht von Michaela Langer-Weninger. Die Präsidentin der Landwirtschaftskammer Oberösterreich sei heute von der Generalversammlung zur Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt worden.

Sie löst in dieser Funktion den Präsidenten der Landwirtschaftskammer Wien, Franz Windisch, ab. Neu ins Gremium bestellt wurde Lorenz Mayr.

Langer-Weninger ist Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag und wurde 2019 auch als erste Frau Chefin einer Landwirtschaftskammer in Österreich.

Mit ihrer Familie bewirtschaftet sie in Innerschwand am Mondsee einen Hof mit Bio-Heumilcherzeugung. Mayr ist Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich und führt einen Ackerbaubetrieb in Steinabrunn.