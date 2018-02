AMAG knackte die Umsatzmilliarde

Der Aluminiumkonzern AMAG mit Sitz in Ranshofen (Bezirk Braunau) hat im Vorjahr erstmals mehr als eine Milliarde Euro Umsatz (genau waren es 1,036 Milliarden Euro) gemacht und unterm Strich 63,2 Millionen Euro verdient. Davon will die AMAG 42 Millionen Euro als Dividende ausschütten. Damit bleibt die Dividende mit 1,20 Euro je Aktie gegenüber den Vorjahren unverändert. Für heuer rechnet Finanzvorstand Gerald Mayer mit rund vier Prozent Absatzplus wie schon im Jahr 2017.

US-Einfuhrzölle als Unsicherheitsfaktor

Den Absatz hat die AMAG im Vorjahr auf 421.700 Tonnen gesteigert. Das Umsatzwachstum sei jedoch laut Mayer nicht das „primäre Ziel“ der AMAG. „Wir müssen schauen, dass wir die AMAG profitabel entwickeln“, so Mayer bei der gestrigen Präsentation der Zahlen in Wien. Ein Unsicherheitsfaktor seien dabei die geplanten Einfuhrzölle der USA. „Das ist ein Thema, das für uns noch absolut nicht durchschaubar ist“, so Mayer. Die Benchmark im Aluminium-Bereich sei das EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Zinsen), das von 143 Millionen auf 164,5 Millionen Euro gesteigert wurde. Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg um 19 Prozent von 73,0 auf 86,8 Millionen Euro. Das Wachstumssegment der AMAG sind die Aluminiumwalzprodukte, wo die Produktion im Vorjahr um acht Prozent gesteigert werden konnte. Wachsen will die AMAG auch personell. Im laufenden und in den kommenden Jahren werde es einen behutsamen Personalaufbau geben. Derzeit beschäftige die Gruppe rund 1900 Leute, die 2000er-Marke habe der Aluminiumproduzent schon im Visier.

Das Investitionsvolumen betrug 2017 rund 110 Millionen Euro und dürfte heuer laut Mayer bei etwa 120 Millionen Euro liegen. In Zukunft werde das normale Investitionsniveau 70 bis 80 Millionen Euro pro Jahr betragen.